Alcaldía de Santo Domingo Este sortea 100 obras y anuncia inversión de RD$300 millones

Diario Libre/Adalberto de la Rosa ( EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ES PARA OBRAS DE BAJA INVERSIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES GANADORES. )

La Alcaldía de Santo Domingo Este anunció un programa de construcción y rehabilitación de 300 obras comunitarias, de las cuales las primeras 100 fueron adjudicadas mediante un sorteo entre ingenieros, con una inversión inicial de 300 millones de pesos provenientes del presupuesto participativo.

El ejecutivo municipal informó que, además de las 100 obras que se sortean en esta primera etapa, en aproximadamente dos meses se realizará otro sorteo con al menos 100 proyectos adicionales y se incorporarán cerca de 100 obras más mediante otros procesos de contratación, con lo que se alcanzará un total de 300 intervenciones en el municipio.

El alcalde Dío Astacio explicó que las obras fueron seleccionadas a partir del proceso del presupuesto participativo, en el que, según afirmó, participaron más de 51,000 munícipes en 1,023 encuentros comunitarios.

De esas consultas surgieron más de 3,000 necesidades identificadas por las comunidades, de las cuales se comenzará con las primeras 300.

Indicó que el presupuesto participativo dispone de 300 millones de pesos y adelantó que espera la aprobación de un presupuesto complementario que permitirá aumentar la cantidad de obras.

Precisó que los proyectos corresponden a demandas formuladas por las comunidades e incluyen construcción de badenes, aceras, contenes, reparación de imbornales, drenaje pluvial, remozamiento de parques y otras intervenciones de pequeña escala destinadas a mejorar la infraestructura urbana en los distintos sectores del municipio.

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El alcalde destacó que el programa también incorpora obras inclusivas para personas con discapacidad, entre ellas semáforos con sistemas de asistencia para personas con discapacidad visual y otras facilidades orientadas a mejorar la accesibilidad y la movilidad.

Durante el acto, Astacio resaltó que la Alcaldía realiza el mayor presupuesto participativo ejecutado por una alcaldía del país, con 300 millones destinados a 100 obras de manera simultánea.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/767785c0-4d29-48e5-97de-7a32f27839a6-7d47954a.jpg El alcalde Dío Astacio llamó a que las obras se construyan con calidad. (DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/06c18084-cfc6-43f5-9f76-7789d8d01cca-e6af6cf8.jpg Los oferentes son profesionales de la ingeniería. (DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/68a058c9-2402-43cd-b313-c74dfb382120-b248a3d0.jpg En principio serán 300 millones de pesos para construir 100 pequeñas obras. (DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA) ‹ >

Explicó que el proceso requirió varios meses de trabajo y la coordinación de distintas dependencias municipales para organizar las consultas comunitarias y estructurar los proyectos.

Defendió el modelo de descentralización de las contrataciones, al señalar que distribuir las obras entre numerosos ingenieros permite acelerar su ejecución y ampliar las oportunidades para los profesionales del sector, en lugar de concentrar grandes proyectos en pocos contratistas.

Como parte de esa política, propuso que los ingenieros favorecidos en el sorteo no participen en las siguientes convocatorias de este año, con el propósito de que más profesionales tengan acceso a los contratos.

Astacio afirmó que la Alcaldía mantiene un compromiso con la transparencia y aseguró que los procesos son trazables y abiertos, al tiempo que exhortó a los ingenieros a ejecutar las obras con calidad, mantener la señalización adecuada y minimizar el impacto sobre las comunidades durante los trabajos.

Abinader quiere más obras

El alcalde también reveló que sostuvo una reunión con el presidente Luis Abinader, quien, según dijo, respaldó la realización de un nuevo sorteo para ejecutar al menos 200 obras adicionales, financiadas mediante un presupuesto reformulado que aportaría un mínimo de 400 millones de pesos adicionales.

De concretarse esa iniciativa, Santo Domingo Este desarrollaría más de 500 obras entre los recursos del presupuesto participativo y los fondos complementarios anunciados por el Gobierno, de acuerdo con lo expresado por el alcalde.