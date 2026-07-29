El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived) informó que avanzan los trabajos de intervención de las calles 9 y 11 del sector Los Praditos, en el Distrito Nacional, con el inicio de nuevas fases de construcción relacionadas con la infraestructura vial y los servicios básicos.

Indicó que concluyeron las labores de demolición y movimiento de tierras, así como la colocación del relleno para la conformación de la vía. Mientras que en esta semana comenzaron los trabajos de instalación del material de subbase y base, etapa previa a la pavimentación.

En una información de prensa, el ministerio dijo que de forma paralela se ejecutan trabajos para la instalación de acometidas y tuberías de agua potable, además de la adecuación del sistema de alcantarillado.

Como parte del proyecto, también empezaron las labores de terracería para la construcción de aceras y parques infantiles. El Mived señaló que la próxima semana prevé comenzar el replanteo de contenes y bordillos, antes de su vaciado, con el objetivo de definir las calles, áreas de estacionamiento, aceras y espacios recreativos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-29-at-70247-pm-6ae0021c.jpeg Residentes del sector valoran el impacto de esta intervención y la plusvalía que adquirirán sus viviendas con este proyecto. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-29-at-70248-pm-83e53f0c.jpeg Trabajos en las calles de los praditos. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La intervención forma parte del proyecto Los Praditos se Conecta, que contempla la integración y ampliación de las calles 9 y 11 para enlazar la avenida Olof Palme con la calle Heriberto Núñez y crear nuevos corredores viales que faciliten la circulación en el sector.

El plan también incluye la ampliación y prolongación de la calle 6 para mejorar la conexión con la calle Doctor Defilló.

Según el Mived, la iniciativa incorpora la construcción de aceras, instalación de luminarias LED, parques lineales, áreas verdes, zonas infantiles, estacionamientos públicos, paisajismo y mobiliario urbano.

Igualmente, que el proyecto se desarrolla bajo un enfoque participativo, en coordinación constante con la comunidad y "basado en acuerdos que han permitido avanzar de forma organizada y eficiente".

Residentes valoran las obras

De acuerdo con la información del ministerio, residentes del sector valoraron de manera positiva la intervención, destacando que las mejoras impactarán la movilidad y el desarrollo de la comunidad. Algunos señalaron que las calles de doble vía ayudarán a descongestionar el tránsito y aumentarán el valor de las viviendas en la zona.

"Este proyecto lo veo muy bien porque habrá un desahogo en la movilidad. Estos trabajos van muy bien, con calles de doble vía las casas cogerán más valor; Los Praditos cogió más valor", expresó Santos Nova Bidó, residente y fundador del barrio.

Mientras, Carmelina Leyva Liriano, también fundadora de Los Praditos, dijo sentirse alegre porque el proyecto representa avance y progreso para este sector, además de que impactará positivamente a los comercios de la zona.