Avanzan trabajos de ampliación del peaje de la 6 de Noviembre para mejorar la fluidez vehicular

Trabajos en ampliación del peaje de la autopista 6 de Noviembre, que comunica a Santo Domingo con la región sur. ( DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA )

A poco más de un mes de que las autoridades iniciaran la tala de árboles para dar paso a la ampliación del peaje de la autopista 6 de Noviembre, ya se observan avances en los trabajos que se ejecutan en el lugar.

Este jueves, obreros, técnicos e ingenieros continuaban las labores de preparación del terreno en el proyecto, ubicado en el kilómetro 5 de la referida vía. Durante una visita a la obra, obreros y maquinarias en el proceso de preparación y nivelación del terreno con relleno de caliche.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-30-at-211720-41ce6aac.jpeg Ampliación de peaje 6 de Noviembre (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

La obra es ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en coordinación con el fideicomiso RD Vial, y tiene como objetivo mejorar la fluidez del tránsito y reducir los congestionamientos que se producen durante las horas de mayor circulación hacia la región sur, como consecuencia del incremento del parque vehicular.

Detalles del peaje

De acuerdo con las autoridades, el proyecto tomará como referencia la ampliación realizada en el peaje de la autopista Duarte, donde, según afirman, se logró disminuir los tapones y generar un mayor ahorro de combustible para los usuarios.

La estación de peaje, inaugurada en agosto de 1999, está ubicada en el kilómetro 5 de la autopista 6 de Noviembre y actualmente dispone de ocho carriles: seis destinados a vehículos livianos y dos para vehículos pesados. Además, cuatro de esos carriles están habilitados para el sistema de Paso Rápido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-30-at-211721-c2b74f3a.jpeg Trabajos de este jueves en las inmediaciones del peaje de la 6 de Noviembre. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

En la actualidad, los vehículos de dos ejes (categoría 1) pagan 100 pesos; los de dos ejes con mellizas (categoría 2), 200 pesos; los de tres y cuatro ejes (categoría 3), 300 pesos; los de cinco y seis ejes, 400 pesos; mientras que los de siete ejes o más deben pagar 600 pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-30-at-211723-0ea4a89e.jpeg Camiones de trabajo en las inmediaciones de la 6 de Noviembre. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

Actualmente, el peaje solo se cobra a los vehículos que transitan en dirección norte-sur. Cabe recordar que, tras la ampliación y reubicación del peaje de la autopista Duarte, el cobro comenzó a realizarse en ambos sentidos de circulación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la fecha prevista para la conclusión de la obra ni el monto de la inversión.

La ampliación del peaje comenzó con la tala de decenas de árboles a finales de junio, una intervención que generó cuestionamientos de algunos ciudadanos y organizaciones ambientales. Las autoridades aseguraron que la medida era necesaria para ampliar la infraestructura y mejorar la capacidad de la estación de peaje.

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