Estas son las vías que estarán cerradas este sábado en el DN y SDE por los Juegos Centroamericanos

Este sábado continúan desarrollándose competencias de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en los malecones de Santo Domingo y Santo Domingo Este, por lo que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) dispuso el cierre programado de algunas vías.

La entidad indicó que esta medida busca facilitar el desarrollo de las competencias en las disciplinas de Ciclismo de ruta, triatlón, media maratón y media maratón marcha.

En este sentido, desde las 3:00 de la madrugada hasta las 2:00 de la tarde de este sábado 1 de agosto, habrá una primera interrupción del tránsito en la autopista 30 de Mayo, en el Malecón de Santo Domingo.

De acuerdo a una publicación del Intrat en sus redes sociales, el tramo con restricción de circulación vehicular es desde la avenida Gregorio Luperón hasta la avenida Abraham Lincoln.

Rutas alternas en el Malecón de SD

Para los conductores que necesitan transitar por la zona en sentido oeste-este, la institución les exhorta a utilizar las avenidas Independencia, Máximo Gómez, México y Mella.

Para quienes deben movilizarse por esta vía en sentido este-oeste, recomendó transitar por las avenidas Cayetano Germosén, Doctor Correa y Cidrón, Rómulo Betancourt, México, Simón Bolívar, la calle Palo Hincado, y por la avenida George Washington hacia Paseo Presidente Billini.

A partir de las 2:00 de la tarde, habrá un cambio de tramo. Estará cerrada la avenida George Washington entre la avenida Máximo Gómez y la calle Palo Hincado.

El Intrant propone como ruta alterna a quienes deben transitar en sentido oeste-este, utilizar la autovía 30 de Mayo, así como las avenidas Independencia, Máximo Gómez, México y Mella.

Si se movilizan en sentido este-oeste las vías alternas son las avenidas Rómulo Betancourt, Simón Bolívar, México; además de la calle Palo Hincado y Paseo Presidente Billini.

Santo Domingo Este

Este sábado, desde las 3:00 de la madrugada hasta las 2:00 de la tarde, estará cerrada la avenida España, en Santo Domingo Este, en el tramo de la avenida Mirador del Este y la calle 7, del Ensanche Isabelita.

Las rutas recomendadas son las avenidas Las Américas, Estados Unidos y Mirador del Este.

Consejos

El Intrant recomendó a los ciudadanos planificar su desplazamiento antes de salir, elegir la ruta más conveniente, salir con suficiente antelación y utilizar las vías alternas sugeridas.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a utilizar aplicaciones de navegación GPS, como Waze, donde estarán reflejados los cambios en las vías, y ayudarán a elegir la mejor ruta para cada conductor.

La Dirección General de Tránsito Terrestre (Digesett) orientará sobre el paso vehicular y facilitará la circulación.

El Intrant exhortó a la ciudadanía a moverse por estas zonas solo si es necesario.