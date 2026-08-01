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cierre Malecón Santo Domingo
cierre Malecón Santo Domingo

Medidas de tránsito en el Malecón y la avenida España para este domingo: detalles y rutas alternas

Este domingo, el Malecón de Santo Domingo estará cerrado desde las 3:00 de la madrugada hasta las 2:00 de la tarde para competencias de ciclismo y maratón

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    Medidas de tránsito en el Malecón y la avenida España para este domingo: detalles y rutas alternas
    XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

    Para contribuir con el desarrollo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, este domingo 3 de agosto habrá medidas especiales de tránsito para el Malecón de Santo Domingo y la avenida España.

    De acuerdo al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), está programado un cierre temporal en el Malecón de Santo Domingo de 3:00 de la madrugada a las 2:00 de la tarde.

    Cierre en el Malecón

    El cierre afectará el tramo desde la Av. Gregorio Luperón hasta la calle Palo Hincado, por las competencias de Media Maratón, Media Maratón Marcha y Ciclismo.

    En este sentido, a través de una publicación en redes sociales, el Intrant recomendó a los transeúntes utilizar como rutas alternativas las avenidas Rómulo Betancourt, México, Mella y Simón Bolívar.

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    Estas dos horas de interrupción vial se llevarán a cabo para la realización de una ruta de reconocimiento para la competencia de Triatlón Mixto y afectarán el tramo desde la avenida Mirador del Este hasta la avenida 26 de Enero.

    TEMAS -

       Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Periodismo Televisivo y en Comunicación Corporativa.