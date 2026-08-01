Medidas de tránsito en el Malecón y la avenida España para este domingo: detalles y rutas alternas

Para contribuir con el desarrollo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, este domingo 3 de agosto habrá medidas especiales de tránsito para el Malecón de Santo Domingo y la avenida España.

De acuerdo al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), está programado un cierre temporal en el Malecón de Santo Domingo de 3:00 de la madrugada a las 2:00 de la tarde.

Cierre en el Malecón

El cierre afectará el tramo desde la Av. Gregorio Luperón hasta la calle Palo Hincado, por las competencias de Media Maratón, Media Maratón Marcha y Ciclismo.

En este sentido, a través de una publicación en redes sociales, el Intrant recomendó a los transeúntes utilizar como rutas alternativas las avenidas Rómulo Betancourt, México, Mella y Simón Bolívar.

Interrupciones en la avenida España

Para la avenida España, en el municipio Santo Domingo Este, la institución tiene programadas interrupciones al tránsito desde las 9:00 de la mañana a las 11:00 de la mañana.

Estas dos horas de interrupción vial se llevarán a cabo para la realización de una ruta de reconocimiento para la competencia de Triatlón Mixto y afectarán el tramo desde la avenida Mirador del Este hasta la avenida 26 de Enero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por INTRANT - República Dominicana (@intrant_rd) [7:38 p. m., 31/7/2026] Henry Arvelo Amaro: La entidad recomendó a quienes necesiten transitar por esta vía a que se movilicen por las avenidas Las Américas, Estados Unidos y Mirador del Este. Intrant recomendó a los conductores a planificar su recorrido antes de dirigirse a sus distintos destinos, así como utilizar aplicaciones móviles de navegación GPS, para consultar las vías cerradas, y puedan elegir las mejores rutas alternas. Recordó, que agentes de la Dirección General de Tránsito Terrestre (Digesett) estarán desplegados para orientar el tránsito y facilitar la circulación. La institución hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse por la zona solo si es necesario. Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 iniciaron el viernes 24 de julio, y se extenderá hasta el sábado 8 de agosto. Reúne a las de 6,200 atletas de 47 países de la región quienes compiten en 40 deportes y 53 disciplinas, para ganar 3,244 medallas.