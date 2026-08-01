Medidas de tránsito en el Malecón y la avenida España para este domingo: detalles y rutas alternas
Este domingo, el Malecón de Santo Domingo estará cerrado desde las 3:00 de la madrugada hasta las 2:00 de la tarde para competencias de ciclismo y maratón
Para contribuir con el desarrollo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, este domingo 3 de agosto habrá medidas especiales de tránsito para el Malecón de Santo Domingo y la avenida España.
De acuerdo al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), está programado un cierre temporal en el Malecón de Santo Domingo de 3:00 de la madrugada a las 2:00 de la tarde.
Cierre en el Malecón
El cierre afectará el tramo desde la Av. Gregorio Luperón hasta la calle Palo Hincado, por las competencias de Media Maratón, Media Maratón Marcha y Ciclismo.
En este sentido, a través de una publicación en redes sociales, el Intrant recomendó a los transeúntes utilizar como rutas alternativas las avenidas Rómulo Betancourt, México, Mella y Simón Bolívar.
Interrupciones en la avenida España
Para la avenida España, en el municipio Santo Domingo Este, la institución tiene programadas interrupciones al tránsito desde las 9:00 de la mañana a las 11:00 de la mañana.
Estas dos horas de interrupción vial se llevarán a cabo para la realización de una ruta de reconocimiento para la competencia de Triatlón Mixto y afectarán el tramo desde la avenida Mirador del Este hasta la avenida 26 de Enero.