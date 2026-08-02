Cerrarán un tramo de la avenida España este lunes por competencia de triatlón

El Intrant exhortó a los conductores a planificar sus rutas por cierre de un tramo de la avenida España. ( FUENTE EXTERNA )

Un tramo de la avenida España, en Santo Domingo Este, estará cerrado este lunes debido a la celebración de la competencia de triatlón de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La interrupción del tránsito será desde las 3:00 de la madrugada hasta las 2:00 de la tarde, entre las avenidas Mirador del Este y hasta la avenida 26 de Enero, informó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Rutas alternas

Como rutas alternas para los conductores, el Intrant recomendó utilizar la avenida Las Américas, la avenida Estados Unidos y la avenida Mirador del Este.

La institución indicó, además, que los cierres estarán reflejados en la aplicación Waze, mientras que agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) estarán desplegados en la zona para gestionar la circulación y facilitar la movilidad durante la jornada.

El Intrant exhortó a los conductores a planificar sus desplazamientos con anticipación si tienen previsto transitar por el área durante el horario de la restricción.