La Circunscripción 3 del Distrito Nacional registra el mayor déficit de árboles en la capital

Circunscripción 3, la que menos arbolización tiene. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La Circunscripción 3 del Distrito Nacional es la demarcación con la menor cantidad y calidad de árboles y, por ende, la que registra las temperaturas más elevadas. En contraste, la circunscripción 2 presenta la mejor cobertura arbórea, de acuerdo con un estudio realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

Entre los sectores que integran la circunscripción 3 figuran Gualey, Nuevo Domingo Savio, Capotillo, Simón Bolívar, Las Cañitas, María Auxiliadora, los ensanches Espaillat y Luperón, Villas Agrícolas, Villa Juana y Villa Consuelo, entre otros.

En cambio, la circunscripción 2 comprende sectores como Arroyo Hondo, Cristo Rey, La Puya, Los Ríos, La Agustina, Los Jardines, Arroyo Manzano, Los Peralejos, Los Girasoles, Ensanche La Fe y Puerto Isabela, además de otras comunidades que forman parte del Cinturón Verde de Santo Domingo.

En esta demarcación se encuentran el Jardín Botánico Nacional, el Zoológico Nacional y la ribera del río Isabela, considerados pulmones ambientales de la ciudad. Aunque los servicios meteorológicos no presentan mediciones segmentadas según la cobertura vegetal, en estas zonas las temperaturas suelen fluctuar entre los 25 y 33 grados Celsius.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/26032026-zonas-verdes-del-distrito-nacional-luduis-tapia41-39e8f331.jpg La circunscripción 2 es la que más árboles tiene, según el estudio. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/28072026-entrevista-a-solhanlle-bonilla-profesora-de-intec-luduis-tapia2-5494f6f7.jpg Solhanlle Bonilla Duarte investigadora y profesora de Intec. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/26032026-zonas-verdes-del-distrito-nacional-luduis-tapia37-43bfa281.jpg La ciudad tiene el privilegio de contar con un jardín zoologico y un botánico. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/26032026-zonas-verdes-del-distrito-nacional-luduis-tapia-72a96ddb.jpg El cemeneto le gana al verde, afirman expertos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Solhanlle Bonilla Duarte, economista ambiental e investigadora del Intec, explicó que las conclusiones sobre la arborización de la ciudad provienen de un estudio desarrollado entre 2017 y 2019 en 206 parcelas del Distrito Nacional, utilizando la herramienta I-Tree del Servicio Forestal de Estados Unidos. Con esta metodología también fueron evaluados los principales parques y campus universitarios de la capital.

Bonilla atribuye el déficit de árboles en algunas zonas al crecimiento vertical de la ciudad, que ha sustituido viviendas con patios y jardines por edificios de apartamentos, eliminando gran parte del arbolado existente.

"Donde antes vivía una familia rodeada de árboles, hoy viven decenas de familias y muchos de esos árboles desaparecieron", explicó la especialista. Agregó que el aumento de las superficies de cemento y la reducción de las áreas verdes han contribuido al incremento de las temperaturas urbanas.

Asimismo, recordó que cada vivienda debería disponer de espacio para sembrar árboles y que frente a cada casa deberían plantarse, al menos, dos ejemplares, aunque reconoció que esta práctica se ha perdido con las remodelaciones y el desarrollo urbano.

La legislación dominicana sobre ordenamiento territorial establece un mínimo de nueve metros cuadrados de áreas verdes por habitante, por lo que considera indispensable que los municipios incorporen la arborización en la planificación urbana.

La investigación del Intec también determinó que más del 70 % de las especies arbóreas del Distrito Nacional son introducidas y no nativas, situación que reduce el hábitat de la fauna local y limita los beneficios ambientales que ofrecen las especies propias del país.

Por su parte, el biólogo, ambientalista y municipalista Domingo Contreras afirmó que en el Distrito Nacional existe una flora compuesta por más de 5,000 especies, lo que convierte a Santo Domingo en una de las pocas ciudades del mundo con una elevada proporción de espacios verdes en relación con su tamaño. Entre estos destacan el Jardín Botánico Nacional, el Zoológico Nacional, el parque Mirador Sur y Los Jardines del Norte.

¿Cuántos árboles debe tener una ciudad?

Aunque no existe un parámetro oficial o internacional que establezca cuántos árboles debe tener una ciudad en función de su población, diversos expertos consideran recomendable contar con, al menos, un árbol por cada tres habitantes.

Asimismo, estudios científicos sugieren que las ciudades deberían mantener una cobertura arbórea equivalente al 30 % de su superficie. El Distrito Nacional posee una extensión de 91.58 kilómetros cuadrados y una población que ya supera el millón de habitantes.

Otra recomendación ampliamente aceptada es que todas las personas vivan a menos de 300 metros de un parque o de un área verde.

Recomendaciones

Para Solhanlle Bonilla Duarte, los principales desafíos de Santo Domingo son incorporar el bosque urbano en la planificación municipal, proteger los árboles centenarios, restaurar el Cinturón Verde de Santo Domingo.

También sugiere promover el uso de especies nativas y desarrollar soluciones basadas en la naturaleza para reducir las inundaciones, mejorar el drenaje urbano y mitigar los efectos del cambio climático.