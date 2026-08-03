A 21 días del primer picazo, construcción del puente de Guayajayuco sigue sin comenzar

Los residentes en Guayajayuco, provincia Elías Piña piden a las autoridades dar inicio inmediato de la construcción del puente.

La esperanza despertada entre los residentes en Guayajayuco en la provincia Elías Piña, con el primer picazo para la construcción del puente sobre el río Artibonito comienza a transformarse en preocupación.

Este lunes se cumplen 21 días desde que el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, encabezó el acto que marcaba oficialmente el inicio de una de las obras más esperadas por los habitantes de esta zona fronteriza.

Sin embargo, tres semanas después de aquella ceremonia realizada el pasado 14 de julio, los trabajos todavía no han comenzado formalmente por parte de la compañía contratista Yellow, responsable de ejecutar el proyecto.

El puente conectará la comunidad de Guayajayuco, perteneciente al municipio de Pedro Santana, en la provincia Elías Piña, con Cruz de Cabrera, en el municipio de Restauración, provincia Dajabón.

Para los habitantes de ambas comunidades, la estructura representa mucho más que una obra de cemento y acero. Se trata de una conexión necesaria entre dos municipios fronterizos y de una demanda que durante años ha formado parte de sus principales reclamos.

Durante el acto del primer picazo, Estrella informó que la construcción tendría una inversión aproximada de RD$250 millones y que los trabajos serían ejecutados en un período de seis meses.

No obstante, el paso de los días sin que se observen movimientos significativos de maquinarias o personal ha generado inquietud entre los comunitarios, quienes temen que la obra vuelva a quedar atrapada entre anuncios, promesas y actos protocolares.

Llamado a las autoridades

Los residentes hicieron un llamado al ministro de Obras Públicas y a la empresa contratista para que inicien cuanto antes la construcción y ofrezcan informaciones claras sobre el calendario de ejecución.

"Ministro Eduardo Estrella, ya dimos el primer picazo; ahora vamos a dar el segundo, para que este puente se convierta verdaderamente en una realidad", expresaron residentes de Guayajayuco.

Mientras esperan la llegada de las maquinarias, los habitantes mantienen la esperanza de que la obra prometida no se quede únicamente en una fotografía oficial y que el puente sobre el Artibonito finalmente pueda unir a dos comunidades que llevan años reclamando una conexión segura.