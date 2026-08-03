Bomberos investigan incendio que destruyó la tienda L & R Comercial en Autopista Las Américas

Este lunes, técnicos del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este iniciarán las investigaciones para determinar las causas del incendio que el sábado destruyó casi en su totalidad la tienda L & R Comercial, ubicada en la autopista Las Américas.

Aunque el siniestro provocó pérdidas millonarias, no dejó víctimas humanas, informaron las autoridades.

El intendente del Cuerpo de Bomberos, general Roberto Santos Méndez, informó que hasta el mediodía de ayer domingo los bomberos aún sofocaban algunos focos del incendio en la parte baja del edificio, de cuatro niveles.

Explicó que 22 unidades participaron en las labores para controlar el incendio, que se originó pasadas la 1:00 de la tarde del sábado. Los bomberos recibieron el apoyo de unidades del Distrito Nacional, helicópteros de la Fuerza Aérea Dominicana y camiones cisterna del Ministerio de Obras Públicas, lo que permitió mantener el abastecimiento de agua durante la emergencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/78a8498-693a6aec.jpg El edificio será reconstuido, según el vicepresidente de L & R Comercial, Federico Féliz. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/78a8485-ed27e102.jpg La Policía acordó el perímetro para evitar sustracciones de mercancías como ocurrió el sábado.La Policía acordó el perímetro para evitar sustracciones de mercancías como ocurrió el sábado. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/78a8522-44b01679.jpg Electrodomésticos quemados permanecen en el lugar. (DIARIO LIBRE/ JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/78a8493-ea20d7cc.jpg La tienda está ubicada en la marginal de la Autopista Las Américas. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

"Cuando hay un incendio soterrado, como en este caso, el trabajo resulta más tedioso porque se requiere tiempo para extinguir las llamas que permanecen debajo del techo colapsado. Esperamos concluir hoy y, de inmediato, dar paso a los técnicos que investigarán el origen del incendio", explicó Santos Méndez.

Ayer, la Policía acordonó toda la manzana donde se encuentra el establecimiento comercial y solo permitió el acceso a personas autorizadas, con el fin de no entorpecer las labores de los bomberos y garantizar la seguridad de los pocos artículos que no se quemaron.

Mientras las llamas consumían los electrodomésticos el sábado, varias personas aprovecharon la situación para sustraer lavadoras, neveras, televisores y otros artículos.

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Detenido por saqueos

La Policía informó que sus agentes recuperaron 170 electrodomésticos y apresaron a 17 personas, quienes serán sometidas a la justicia en las próximas horas, conforme al vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira.

El vicepresidente de L & R Comercial, Federico Féliz, lamentó lo ocurrido e informó que la tienda será reconstruida.

Otros incendio en tiendas R &L

No es la primera vez que una tienda de L & R Comercial resulta afectada por un incendio. El 23 de diciembre de 2018 una sucursal fue afectada por un incendio en la calle Isabel Aguiar de Santo Domingo Oeste.

De igual modo, el 12 de febrero de este año otro incendio destruyó casi por completo la tienda L & R en Villa Mella, pero en ningunos de los casos ha habido personas afectadas de gravedad por heridas o quemaduras.