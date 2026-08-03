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horario metro Santo Domingo
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EMT extenderá hasta las 11:00 de la noche el horario del Metro por los Juegos Centroamericanos

Los atletas y colaboradores acreditados podrán viajar de forma gratuita en el metro y el Teleférico durante el evento deportivo

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    EMT extenderá hasta las 11:00 de la noche el horario del Metro por los Juegos Centroamericanos
    Metro de Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

    La Empresa Metropolitana de Transporte informó que extenderá hasta las 11:00 de la noche el horario de operaciones del Metro de Santo Domingo para facilitar el traslado de los asistentes a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    La medida entrará en vigencia este lunes y se mantendrá hasta el próximo sábado 8 de agosto, cuando concluye el evento deportivo regional.

    Según la EMT, la ampliación del horario permitirá que los usuarios puedan asistir a las competencias nocturnas y regresar a sus hogares utilizando este sistema de transporte.

    Medidas anunciadas

    La institución también recordó que, durante los Juegos, los atletas, voluntarios y colaboradores acreditados podrán viajar de forma gratuita tanto en el metro como en el Teleférico de Santo Domingo.

    RELACIONADAS
    • Asimismo, informó que los usuarios que utilicen los estacionamientos de Plaza de la Cultura y Bellas Artes tendrán acceso gratuito al Metro, ingresando y saliendo por las estaciones Casandra Damirón y Joaquín Balaguer.

    Recomendaciones para usuarios

    La EMT exhortó a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos y contribuir a una mejor movilidad durante el desarrollo de las competencias deportivas.

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