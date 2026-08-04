Los residentes del sector Ciudad Real II denunciaron el deterioro progresivo de un muro de contención que amenaza con desplomarse debido a la erosión provocada por las crecidas de una cañada durante las lluvias. La situación ha obligado a la comunidad a restringir el paso de peatones por el lugar, ante el temor de que la estructura colapse y cause una tragedia.

El presidente de la Junta de Vecinos Ciudad Real II, Rafael Germán, explicó que el problema se originó luego de que las aguas comenzaran a desbordarse tras los trabajos que realiza la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) en la cañada, conocida como la cañada de Los Girasoles. Aseguró que el agua ya no encuentra su cauce natural y termina extendiéndose hacia los laterales.

Según Germán, cada vez que se producen aguaceros de consideración, la fuerza del agua arrastra grandes cantidades de tierra, provocando una fuerte erosión que ha dejado sin soporte parte de la estructura.

"El agua se llevó toda la base de esa pared. La columna quedó prácticamente en el aire y por eso la pared comenzó a agrietarse y a ceder. Es una situación bastante crítica que representa un peligro para todos", manifestó.

Indicó que el mayor riesgo lo enfrentan las personas que acostumbran caminar o hacer ejercicios por esa acera, ya que el muro podría desplomarse en cualquier momento.

Ante esa situación, la junta de vecinos decidió colocar obstáculos para impedir el tránsito peatonal por el área afectada y reducir la posibilidad de accidentes.

"Nos vimos obligados a bloquear el paso porque la pared está en el aire. Si alguien pasa por ahí y la estructura colapsa, las consecuencias podrían ser muy graves", expresó Germán.

Te puede interesar Los retos de vivir al margen de una cañada

El dirigente comunitario afirmó que la comunidad ha remitido comunicaciones a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), al Ministerio de Obras Públicas y a la Alcaldía solicitando una intervención urgente para corregir el problema.

Sin embargo, aseguró que hasta el momento ninguna de las instituciones ha iniciado los trabajos necesarios para estabilizar el terreno y reconstruir el muro.

Germán explicó que los vecinos carecen de los recursos económicos para ejecutar una obra de esa magnitud, por lo que insistió en que corresponde a las autoridades actuar con rapidez antes de que ocurra una desgracia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/03082026-pared-a-punto-de-derumbarse-en-ciudad-real-ii-luduis-tapia1-cee901d9.jpg Los vecinos ha colocado cintas para evitar que la ente camine por el lugar. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/03082026-pared-a-punto-de-derumbarse-en-ciudad-real-ii-luduis-tapia8-3d5cdef0.jpg La grieta se abre con el paso del tiempo (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/03082026-pared-a-punto-de-derumbarse-en-ciudad-real-ii-luduis-tapia4-d8c07e65.jpg Los vecinos reclaman la intervención de las autoridades. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Los trabajos en cañada les afecta

Atribuyó el deterioro de la estructura a los cambios en el curso de la cañada durante los trabajos de intervención. Explicó que anteriormente el agua fluía sin mayores inconvenientes, pero ahora, al encontrar obstrucciones, aumenta su nivel y busca nuevas salidas, arrastrando todo a su paso.

"Antes, la cañada no subía tanto. Ahora, cuando llueve fuerte, el agua no encuentra por dónde salir, se desborda y socava el terreno. Eso fue lo que provocó que la pared perdiera su base", sostuvo.

El dirigente comunitario reiteró su llamado a las autoridades para que atiendan la situación con carácter de urgencia y eviten que el deterioro continúe avanzando, poniendo en riesgo la vida de quienes transitan diariamente por la zona.