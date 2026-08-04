Bomberos y Policía buscan determinar origen del fuego en L&R Comercial

Bomberos de Santo Domingo Este cuando sofocaban el incendio. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA. )

Los técnicos del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este y de la Policía Nacional no han concluido las investigaciones sobre las causas del incendio que destruyó casi en su totalidad la tienda L&R Comercial, ubicada en la marginal de la autopista Las Américas.

El intendente de los bomberos, general Roberto Santos Méndez, explicó que es muy temprano para determinar el origen del siniestro, ya que la investigación dependerá de la complejidad del caso y del análisis de la escena del incendio.

El incendio ocurrió el pasado sábado y redujo a escombros gran parte de la tienda. Aunque no se registraron víctimas, las pérdidas materiales son millonarias.

Para controlar las llamas fue necesaria la intervención de 22 unidades del Cuerpo de Bomberos y el apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

Otros incendios

Se trata del segundo incendio que afecta a una sucursal de L&R Comercial en lo que va del año. El pasado 12 de febrero, otro siniestro destruyó casi por completo la tienda ubicada en Villa Mella.

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De igual modo, el 23 de diciembre de 2018, la sucursal de la avenida Isabel Aguiar, en Santo Domingo Oeste, también fue arrasada por un incendio.

Diario Libre intentó obtener una reacción de ejecutivos de L&R Comercial, pero no fue posible establecer contacto, pese a las reiteradas llamadas telefónicas.