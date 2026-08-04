El metro y teleférico ampliarán horario en la última semana de los Juegos Centroamericanos
El servicio del transporte será hasta las 11:00 de la noche
Desde este lunes 3 y hasta el 8 de agosto, el Metro de Santo Domingo y el Teleférico extenderán su horario de operaciones hasta las 11:00 de la noche, con el propósito de facilitar el desplazamiento de atletas, voluntarios, colaboradores y ciudadanos durante la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Así lo informó la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), que exhortó a la población a planificar sus rutas y utilizar de manera responsable el Sistema Integrado de Transporte, contribuyendo así a una movilidad más ágil, segura y eficiente.
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Como parte de las facilidades dispuestas para el evento deportivo, los atletas, voluntarios y colaboradores debidamente acreditados podrán utilizar de forma gratuita ambos sistemas de transporte masivo.
Gratis con condiciones
Los ciudadanos que utilicen los estacionamientos habilitados en la Plaza de la Cultura y Bellas Artes tendrán acceso gratuito al Metro, ingresando y saliendo por las estaciones Casandra Damirón y Joaquín Balaguer.
Con estas medidas, la EMT reafirma su compromiso de ofrecer un servicio eficiente y de contribuir al éxito de uno de los eventos deportivos más importantes que alberga la República Dominicana, promoviendo una movilidad segura, ordenada y accesible para todos.