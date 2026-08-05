Obras Públicas reprograma cronograma para construir puente basculante sobre el Ozama

El puente flotante tiene un gran impacto en el tránsito hacia y desde el Distrito Nacional. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS )

El proceso para la construcción del nuevo puente basculante sobre el río Ozama para sustituir el actual puente flotante que comunica el Distrito Nacional con Santo Domingo Este, continúa sin ser adjudicado, pese a que el cronograma original contemplaba la firma del contrato para mayo de este año.

La licitación pública internacional MOPC-CCC-LPI-2026-0001, convocada por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), fue reprogramada y actualmente se encuentra en la fase de evaluación de las ofertas técnicas y económicas, según consta en el portal de Compras Dominicanas.

El calendario inicial establecía que las propuestas serían recibidas el 10 de marzo, la adjudicación se realizaría el 16 de abril y el contrato sería suscrito el 21 de mayo, sin embargo, el procedimiento fue modificado y el cronograma vigente fija para el 20 de julio la presentación y apertura de las ofertas técnicas, mientras que la evaluación de las propuestas se extiende hasta este mes.

De acuerdo con la programación oficial, el acto de adjudicación está previsto para el 8 de septiembre, la notificación a la empresa ganadora para el 15 del mismo mes, la constitución de la garantía de fiel cumplimiento el 17 y la firma del contrato el 18 de septiembre, por lo que el inicio de la construcción dependerá de que se complete ese proceso administrativo.

La licitación contempla una inversión de 4,500 millones de pesos para el diseño, construcción, montaje y puesta en operación del puente basculante, incluyendo los componentes civiles, electromecánicos, mecánicos, eléctricos, electrónicos y la readecuación del entorno.

La estructura será levantada a unos 80 metros al sur del actual puente flotante y tendrá una vida útil estimada de más de 100 años, permitiendo el paso de embarcaciones sin las limitaciones operativas de la infraestructura existente.

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Otro intento

Se trata del segundo intento del Gobierno para contratar la obra. Una primera licitación internacional, lanzada en febrero de 2025, fue declarada desierta al no prosperar el proceso.

Con la nueva convocatoria, iniciada en febrero de este año, el Ministerio de Obras Públicas busca concretar finalmente un proyecto considerado estratégico para mejorar la conexión entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, reducir los congestionamientos vehiculares y garantizar la navegación por los ríos Ozama e Isabela.