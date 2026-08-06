Imbornales tapados agravan inundaciones en el barrio Brisas del Este

El charco se forma por pocos minutos de lluvias. ( DIARIO LIBRE )

Las constantes inundaciones que se registran en la calle Hípica, en el sector Brisas del Este, Santo Domingo Este, mantienen incomunicados a miles de residentes cada vez que se producen lluvias, aunque sean de poca intensidad.

Comunitarios denuncian que el problema persiste desde hace años y afecta a una población estimada en más de 150 mil habitantes de esa zona y sectores aledaños.

De acuerdo con los denunciantes, la acumulación de agua se produce por el taponamiento de imbornales y filtrantes, lo que impide el drenaje adecuado de las aguas pluviales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/villa-duarte3-fb66603f.jpeg El agua penetra hasta la mitad de las casas y negocios. (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/villa-duarte4-079329f3.jpeg Las lluvias preocupan a los residentes. (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/villa-duarte6-290bf4ce.jpeg Solo pueden pasar los vehículos pesados. (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/villa-duarte5-244b22a3.jpeg Charco en la calle Hípica. (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/villa-duarte2-e0c76365.jpeg Residentes reclaman la intervención de la Alcaldía y de Obras Públicas. (DIARIO LIBRE) ‹ >

Wilfredo Sánchez, residente en el sector, asegura que, en algunos puntos, los charcos permanecen durante dos y hasta tres días después de que deja de llover.

Los residentes explican que la situación se presenta incluso con aguaceros leves. Señalan que las imágenes tomadas recientemente corresponden a un momento en que no estaba lloviendo, lo que evidencia que el agua permanece estancada por largo tiempo, debido a la deficiencia del sistema de drenaje.

"Con unos simples chubascos la calle queda inundada y el agua tarda varios días en bajar. Es una situación que afecta la movilidad de vehículos y peatones, además de representar un foco de contaminación", expresó Manuel Vargas, otro residente.

Los vecinos sostienen que, años atrás, la Alcaldía realizó trabajos de intervención en esa vía con la finalidad de solucionar el problema, pero afirma que las obras no ofrecieron resultados duraderos.

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Los moradores indicaron que, pese a la inversión realizada en ese entonces, las inundaciones reaparecieron con el paso del tiempo y hoy las condiciones son similares o peores, por lo que consideran necesaria una intervención integral del sistema de drenaje pluvial.

Un llamado a las autoridades

Los afectados solicitaron a la Alcaldía de Santo Domingo Este y a las demás autoridades competentes limpiar los imbornales y filtrantes obstruidos, así como ejecutar una solución definitiva que evite las inundaciones recurrentes en la calle Hípica y garantice la comunicación segura de los residentes de Brisas del Este.