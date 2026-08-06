Obras Públicas realizará nuevos estudios para acelerar la reconstrucción de la calle Del Sol

Vista de los trabajos que se ejecutan en la calle Del Sol, en Santiago ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El Ministerio de Obras Públicas realizará nuevos estudios técnicos para redefinir las próximas etapas de la reconstrucción de la calle Del Sol, en Santiago, con el objetivo de agilizar la ejecución de la obra tras las quejas por la lentitud de los trabajos, que hasta ahora solo han permitido concluir casi dos cuadras de la importante vía comercial.

La información fue ofrecida este jueves por la gobernadora provincial, Rosa Santos, quien explicó que el estudio será realizado luego de que la Comisión Presidencial de Apoyo Provincial concluya el tramo que actualmente se encuentra en construcción.

La intervención de la primera etapa de la calle Del Sol, iniciada en septiembre de 2025, estaba prevista para concluir en un plazo de tres meses. Sin embargo, casi un año después del inicio de los trabajos, la obra aún no ha sido terminada.

Santos indicó que la decisión forma parte de los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Obras Públicas y el colectivo Compromiso Santiago, tras evaluar el avance del proyecto y la necesidad de implementar una nueva metodología para completar la intervención.

Detalló que el ministro Eduardo Estrella dispuso la realización de los estudios técnicos antes de continuar con las siguientes etapas de la obra, con el propósito de reducir el impacto sobre la actividad comercial de la principal arteria del Centro Histórico de Santiago.

Casi terminadas

Precisó que las dos primeras cuadras ya están casi terminadas. Dijo que actualmente se trabaja en el tramo próximo a la intersección con la calle Cuba, el cual deberá finalizarse antes de iniciar una nueva fase del proyecto.

La funcionaria señaló que también se contempla adelantar la intervención del área de conexión con la calle Benito Monción, frente a la Gobernación Provincial, por tratarse de un espacio con menor flujo comercial, lo que facilitaría el desarrollo de las labores.

Sostuvo que, una vez concluya el tramo en ejecución, el Ministerio de Obras Públicas asumirá el estudio técnico.

Quejas de comerciantes

Respecto a los reclamos de comerciantes que han solicitado el reemplazo de la contratista por los retrasos registrados, Santos afirmó que las autoridades buscan una fórmula que permita ejecutar los trabajos en el centro de la calle Del Sol con el menor impacto posible sobre la actividad económica.

La gobernadora dijo que aún no existe una fecha definida para la conclusión de la obra, ya que el cronograma dependerá de los resultados de los estudios técnicos que realizará el Ministerio de Obras Públicas.