70,000 personas serán beneficiadas con saneamiento de las cañadas Juan Valdez y Los Girasoles

Suberví en labores de supervisión en Los Girasoles. ( CORTESIA DE LA CAASD )

Más de 70,000 moradores de los alrededores de las cañadas Juan Valdez y Los Girasoles serán beneficiados con la intervención que ejecuta la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) en esas comunidades.

El director de la entidad, Felipe Suberví, explicó que en la primera etapa se realizan trabajos de encajonamiento y soterramiento en hormigón armado con el propósito de eliminar focos de contaminación, reducir la acumulación de desechos sólidos y mitigar el riesgo de inundaciones durante las temporadas de lluvias.

En el sector Los Ríos, parte de la cañada Juan Valdez será convertida en una vía que comunicará esa comunidad con la autopista Duarte. En tanto, la primera etapa de la intervención de la cañada Los Girasoles abarca 1.3 kilómetros e incluye obras de saneamiento, construcción de viviendas, vías de acceso y espacios recreativos.

Suberví indicó que ambos proyectos también contemplan la transformación de las cañadas en corredores viales que mejorarán la movilidad de la comunidad y permitirán recuperar espacios que durante años representaron focos de contaminación, malos olores y peligro para los residentes.

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"Hoy estas obras son una realidad y esta primera etapa forma parte del compromiso de seguir transformando las comunidades con soluciones que impacten positivamente la calidad de vida de la gente", expresó Suberví.

Informó que la intervención incluye, además, la construcción de 40 viviendas para familias que serán reubicadas, así como redes de agua potable, alcantarillado sanitario, nuevas vías de acceso y áreas recreativas.

Agregó que los proyectos también contemplan la construcción de un parque urbano, una cancha de baloncesto y un estadio para béisbol y sóftbol, con el propósito de ampliar los espacios destinados al deporte y al esparcimiento de los residentes.

Reubicación de familias de las cañadas

El director de la Caasd señaló que en el área intervenida fueron retiradas viviendas ubicadas en condiciones de vulnerabilidad junto al cauce de la cañada, lo que permitirá ampliar su capacidad hidráulica y reducir los riesgos para las familias.

Detalló que las labores en Los Girasoles y en la cañada Juan Valdez, en Los Ríos, forman parte del programa integral de saneamiento pluvial y sanitario que ejecuta la institución en el Gran Santo Domingo, el cual abarca más de 42 kilómetros de cañadas.