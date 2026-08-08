Bomberos de Jicomé, entre el riesgo de desalojo y el deterioro de cuartel que amenaza su seguridad

En este local funciona el Cuerpo de Bomberos de Jicomé, en el municipio Esperanza, provincia Valverde. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Mientras arriesgan sus vidas en la misión de proteger a la población ante incendios, accidentes y otras emergencias, los miembros del Cuerpo de Bomberos del distrito municipal de Jicomé, en la provincia Valverde, enfrentan a diario un peligro adicional con las precarias condiciones del lugar donde operan.

El organismo funciona en un local prestado, con graves deterioros y daños visibles en su estructura, que incluso representan un riesgo para los propios socorristas. A esta situación se suma ahora la amenaza de desalojo, luego de que el propietario reclamara la devolución del inmueble.

El escenario mantiene en incertidumbre a los 13 miembros del organismo de socorro, que además de que carecen de un cuartel propio, disponen de un solo camión contra incendios, que es prestado. Igualmente, enfrentan limitaciones de equipos y herramientas para responder a emergencias.

Los bomberos ocupan el inmueble desde hace más de una década, luego de que un particular facilitara el espacio para que funcionara allí la estación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/a2c1be15-85fd-4058-9f33-e58b7cf3b051-91b62ce8.jpg El local ha necesitado remiendos. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/93169142-725d-47f2-9188-1c2ed5eec96b-9a73f798.jpg La casa que ocupan los bomberos de Jicomé es de madera y techada de zinc. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/ef6cff1f-230e-44b7-8ad9-62105ad9ae9e-55b489cb.jpg Estación de Bomberos de Jicomé. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

Los comunitarios denuncian la existencia de boquetes y otras fallas en la infraestructura que, además de afectar las condiciones en que trabajan los bomberos, representan un peligro para quienes permanecen en el lugar.

"Lo que están esperando es que se caiga encima de los bomberos para construir un nuevo cuartel", expresó María Jiménez, residente en la comunidad.

La precariedad resulta especialmente preocupante porque Jicomé forma parte de la cobertura del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Limitados para responder a emergencias

De acuerdo con informaciones suministradas por la institución, el cuerpo cuenta con 13 miembros, pero apenas dispone de tres equipos completos para combatir incendios y carece de herramientas de rescate para intervenir en accidentes de tránsito.

La falta de equipos especializados limita la capacidad de respuesta de los bomberos ante situaciones en las que cada minuto puede ser determinante para salvar una vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/86bc0e90-882a-4aed-8ec2-d6526a306c66-3d3cd62c.jpg A los bomberos del distrito municipal de Jicomé le faltan equipos. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/1953772e-3bcf-49ce-92ce-976ffe86b88a-2ab62fde.jpg (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/aebb83af-c265-4336-8b3c-d7223c4916d6-fb136bd6.jpg Los bomberos de Jicomé tienen recursos limitados para atender las emergencias. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

Un camión prestado y sin vehículo propio

La precariedad también alcanza al transporte utilizado para las labores de emergencia. El organismo no cuenta con un camión contra incendios propio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/5cf82fd9-f011-401b-9fd6-9cc5a516bf33-2a585050.jpg El único camión de bomberos de Jicomé es prestado. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Terreno y recursos para el nuevo cuartel

Para buscar una solución definitiva, se contempla la construcción de un nuevo cuartel con apoyo de la junta distrital y el Ministerio de Interior y Policía.

Para el proyecto ya se dispone de un terreno y de poco más de medio millón de pesos, pero esos recursos resultan insuficientes para levantar una estación que reúna las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los bomberos y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

La construcción tampoco ha podido comenzar debido a un proceso legal relacionado con la titularidad del terreno, situación que se produjo luego del fallecimiento de su propietario.

Autoridades reconocen la necesidad de una nueva estación

El director de la junta distrital de Jicomé, Domingo Mora, confirmó que existe un proyecto para construir el nuevo cuartel, pero explicó que la obra permanece detenida hasta que concluya el proceso legal sobre los terrenos.

Mora indicó que, una vez se resuelva el conflicto, esperan iniciar la construcción de una estación que reúna las condiciones adecuadas para el funcionamiento del organismo.

El director también sostuvo que, contrario a las denuncias de algunos comunitarios, los bomberos cuentan con equipos básicos para enfrentar eventualidades. No obstante, reconoció la necesidad de dotarlos de una sede moderna y definitiva.