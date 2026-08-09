Eliminan el transfer para pasajeros del Metro Los Alcarrizos en la estación María Montez

Pasajeros preparados para aboradr la Línea 2 del Metro de Santo Domingo en el andén que antes era usado para dirigirse a Los Alcarrizos. ( SANDRA GUZMÁN )

Desde este domingo, los pasajeros que se desplazan desde Los Alcarrizos en el Metro de Santo Domingo ya no tendrán que hacer el transfer en la estación María Montez, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, para continuar con su recorrido.

Este era uno de los principales reclamos de los pasajeros de la Línea 2C del Metro, debido a que tenían que desmontarse del tren y caminar para hacer la conexión con la Línea 2 del sistema de transporte y poder continuar su trayecto. Según alegaban, esto les hacía perder tiempo durante el traslado.

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) todavía no ha realizado el anuncio oficial. Está previsto que lo haga este lunes; sin embargo, desde este domingo los pasajeros ya pueden desplazarse sin tener que hacer la transferencia.

"Si, se ha eliminado el trasbordo, pues está entra en operación ampliada, es decir finaliza el período de marcha blanca", explicó a Diario Libre EMT al ser consultada sobre el particular.

En lo inmediato, no se ha informado sobre si la medida implica que esa línea del metro deje de ser gratis para los usuarios. Desde que entró en funcionamiento, en febrero de este 2026, se ha mantenido sin cobrar por el servicio.

La culminación de la marcha blanca permitió verificar el comportamiento integral de la infraestructura, los sistemas ferroviarios y la operación, así como realizar los ajustes necesarios para garantizar las condiciones requeridas para el inicio de la operación comercial completa, agregó la entidad en una nota de prensa.

Con la puesta en servicio integral, queda eliminado el transbordo que hasta ahora se realizaba en la estación María Montez, permitiendo a los pasajeros realizar el recorrido de manera continua, sin necesidad de cambiar de tren.

Empleados consultados explicaron que este domingo comenzó el plan piloto y que, a partir de este lunes, la medida será oficial.

Cambios en la toma del andén

Empleados de la entidad están orientando a los pasajeros sobre los cambios en el abordaje.

La modificación consiste en que quienes se dirijan hacia la ciudad, en sentido John F. Kennedy, ya no deberán transitar por el área que conducía al andén utilizado anteriormente ( a la izquierda). Ahora deberán tomar el que llevaba hacia Los Alcarrizos (a la derecha).

De igual manera, quienes se dirijan hacia la Línea 2C, con destino a Los Alcarrizos, deberán abordar el andén que anteriormente era utilizado para viajar hacia la ciudad (de la derecha).

Los agentes de seguridad también están explicando el cambio a los pasajeros. Para muchos, la modificación ha tomado por sorpresa, pero la reciben con alegría, debido a que los comunitarios de Los Alcarrizos ya no tendrán que realizar la transferencia.

Uno de los colabores explicó que el cambio se está comunicando a los pasajeros en las estaciones y a través de los altoparlantes del sistema de transporte para evitar que tomen trenes equivocados.