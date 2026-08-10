Incendio de vertedero y apagones agravan situación de residentes de Cancino Adentro

Restos de neumáticos quemados tras el incendio registrado en el vertedero de Cancino Adentro. ( FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR COMUNITARIOS DE LA ZONA )

Los residentes del sector Cancino Adentro, en el municipio de Santo Domingo Este, calificaron este lunes como crítica la situación que atraviesan debido a la intensa humareda provocada por un incendio activo en el vertedero de la comunidad, así como por los prolongados apagones que, según denunciaron, se extienden entre 15 y 24 horas diarias.

Domingo Mariano dijo que desde el pasado sábado las interrupciones del servicio eléctrico se han intensificado en la zona, lo que, a su juicio, ha agravado las condiciones de vida de los moradores.

El residente afirmó que el servicio eléctrico fue interrumpido el sábado a las 7:00 de la mañana y restablecido a las 11:00 de la noche. La misma situación ocurrió el domingo, cuando el apagón se prolongó durante varias horas.

"Es injusto que, con esta ola de calor y la humareda provocada por el incendio, los residentes tengamos que soportar tandas de apagones tan prolongadas. Esto afecta directamente la salud y la calidad de vida de todos", expresó.

De su lado, Carolina Batista, también residente en Cancino Adentro, coincidió con estas denuncias y consideró insuficientes las acciones desplegadas para controlar el incendio en el vertedero.

"La respuesta ha sido limitada frente a la magnitud del problema. Se requiere mayor coordinación interinstitucional para enfrentar esta situación de manera más efectiva", sostuvo.

Batista afirmó que, en los últimos días, los apagones han sido constantes en distintos sectores de Santo Domingo Este, lo que ha generado malestar entre la población y ha motivado manifestaciones como cacerolazos en demanda de la normalización del servicio eléctrico.

Siniestro en el vertedero

Las labores de extinción del incendio han resultado complejas debido a la naturaleza de los residuos acumulados en el vertedero, cuya descomposición genera gases inflamables que favorecen la combustión y dificultan el control total del fuego.

El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, explicó que las interrupciones del servicio responden a labores de mantenimiento, al tiempo que destacó las inversiones y mejoras en curso para optimizar el sistema eléctrico.