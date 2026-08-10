"Ahora es más rápido": usuarios valoran primer día sin transbordo en el metro hacia Los Alcarrizos

La EMT también indicó que el período de servicio gratuito del Metro culminará este domingo 16 de agosto. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El primer día de operación completa de la extensión de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo (Los Alcarrizos) transcurrió este lunes con una valoración positiva por parte de usuarios que ahora pueden llegar hasta la estación María Montez, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, sin necesidad de cambiar de tren.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre, se pudo constatar un flujo más rápido de pasajeros tanto en el abordaje como en la salida de la estación María Montez, luego de que quedara eliminado el transbordo que se realizaba en este punto.

El equipo de Diario Libre comenzó el recorrido a las 6:58 de la noche desde la estación María Montez y completó el trayecto en 12 minutos, en una jornada en la que empleados del Metro de Santo Domingo orientaban a los pasajeros sobre el nuevo esquema de operación.

La puesta en funcionamiento de la Línea 2C permite que los usuarios continúen su recorrido sin tener que bajar del tren para realizar el transbordo, una medida que, según pasajeros consultados, representa un ahorro considerable de tiempo.

Rudecindo Bello, residente en Pantoja, manifestó su satisfacción con el cambio y explicó que anteriormente el transbordo hacía mucho más largo su desplazamiento.

"Antes con el transbordo me tomaba hasta veinticinco minutos llegar al nueve", dijo Bello.

Otros pasajeros consultados, que solicitaron omitir sus nombres, coincidieron en que abordar el metro resulta ahora mucho más rápido y que se pierde menos tiempo durante el recorrido.

Según explicaron, con el antiguo sistema llegaban a perder entre 20 y 25 minutos debido al proceso de transbordo, mientras que con la operación integrada pueden continuar el viaje sin abandonar el tren.

Comunicado de la EMT

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/4c3df7e7-cdb0-436f-858e-a8f7c7a2ae66-a28caac7.jpg El período de servicio gratuito implementado durante la etapa de marcha blanca culminará el 16 de agosto. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó este lunes que, tras culminar satisfactoriamente el proceso de marcha blanca y las pruebas técnicas y operativas, quedó habilitada la operación completa de la Línea 2C, integrada a la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.

De acuerdo con la institución, con la puesta en servicio integral queda eliminado el transbordo que hasta ahora se realizaba en la estación María Montez, permitiendo a los pasajeros hacer el recorrido de manera continua.

Periodo gratuito termina el 16

La EMT también indicó que el período de servicio gratuito implementado durante la etapa de marcha blanca culminará este domingo 16 de agosto, fecha a partir de la cual se aplicará la tarifa regular del sistema.

La institución señaló que la incorporación progresiva de nuevas unidades ferroviarias forma parte del proceso de fortalecimiento de la capacidad operativa del metro y que la entrada en operación integral de la Línea 2C responde a la culminación satisfactoria de las pruebas y validaciones realizadas durante la marcha blanca.