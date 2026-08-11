Director municipal de La Cuaba pide a Abinader frenar vertedero en Los Aguacates

En este lugar se construiría la planta procesadora de residuos sólidos en La Cuaba. ( DIARIO LIBRE )

El director municipal de La Cuaba apeló al presidente Luis Abinader para que prohíba la instalación de un vertedero o sistema de disposición final de residuos sólidos en el paraje Los Aguacates, por considerar que representaría una seria amenaza para la calidad ambiental y la tranquilidad de las comunidades de la zona.

Montaño Ureña, director del Distrito Municipal de La Cuaba, llamó al mandatario a intervenir como lo ha hecho en otras ocasiones debido a su sensibilidad social.

"Estoy seguro de que el presidente Abinader entiende y comparte los sentimientos de nuestra gente, por eso le pedimos que escuche a La Cuaba y procure otro lugar para cualquier proyecto de disposición final de residuos sólidos que no ponga en riesgo nuestra comunidad ni nuestro entorno", expresó Ureña.

El funcionario municipal sostuvo que el rechazo al proyecto trasciende intereses particulares y constituye una posición ampliamente compartida por los residentes de La Cuaba y zonas aledañas, quienes según afirmó, no están dispuestos a permitir que una zona reconocida por sus condiciones naturales y su equilibrio ecológico sea convertida en un vertedero.

"Respetamos las buenas intenciones que puedan tener las autoridades y los inversionistas interesados en buscar una solución al problema de los residuos sólidos, pero una cosa es resolver un problema y otra muy distinta es trasladarlo a una comunidad que no lo quiere y que entiende que sufrirá sus consecuencias", manifestó Montaño Ureña.

El director municipal enfatizó que La Cuaba no se opone a que el país busque soluciones modernas y eficientes para el manejo de los residuos sólidos, sino a que se coloque esa carga sobre una comunidad que considera incompatible el proyecto con su vocación ambiental y su calidad de vida.

A su juicio, existen alternativas que deben ser evaluadas antes de comprometer el futuro ambiental de Los Aguacates y de las comunidades circundantes.

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Otra solución al problema de la basura

Montaño Ureña confió en que el presidente Abinader atenderá el reclamo y ordenará buscar una ubicación alternativa que permita solucionar el problema de los residuos sin afectar a los moradores de La Cuaba.

"Una decisión del presidente Abinader en esa dirección sería coherente con la extraordinaria obra que ha realizado en beneficio de prácticamente todas las comunidades del territorio nacional. Confiamos en que, una vez más, escuchará a la gente y tomará una decisión que proteja a nuestra comunidad", afirmó el funcionario municipal.

El director municipal reiteró que La Cuaba quiere desarrollo, pero compatible con la protección de sus recursos naturales, la salud de sus habitantes y el derecho de las futuras generaciones a disfrutar de un ambiente sano.

"Lo que pedimos es sencillo: que se busque otro lugar. La Cuaba merece ser escuchada y Los Aguacates merece ser protegido", concluyó Montaño Ureña.