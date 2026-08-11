Hasta 20 minutos menos de viaje: lo que se ahorran los pasajeros tras la eliminación del transbordo

La extensión 2C del Metro de Santo Domingo, obra inaugurada por el presidente Luis Abinader el 24 de febrero de 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Los pasajeros de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo ahora podrán ahorrar tiempo en sus recorridos, luego de que quedara eliminado el transbordo que debían realizar en la estación María Montez, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, para continuar hacia su destino.

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) antigua Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), informó a Diario Libre que el tiempo programado del recorrido en hora pico es de aproximadamente una hora. En comparación con el esquema anterior, que incluía el transbordo en María Montez, el ahorro de tiempo puede alcanzar los 20 minutos.

La medida permite que los usuarios que abordan el Metro en Los Alcarrizos continúen en el mismo tren, sin tener que desmontarse para hacer la conexión.

Siete trenes permitieron eliminar el transbordo

La medida no pudo implementarse desde febrero, cuando comenzó a operar la Línea 2C, debido a que aún no estaban disponibles todos los trenes necesarios para ofrecer el servicio comercial completo.

De acuerdo con la EMT, siete trenes comenzaron a llegar al país desde marzo y, antes de incorporarse al servicio, tuvieron que completar las configuraciones y pruebas reglamentarias requeridas antes de ser certificadas para su incorporación al servicio.

Una vez concluyó ese proceso, la cantidad de unidades disponibles permitió ajustar los intervalos de la Línea 2C y eliminar la transferencia en María Montez.

Un cambio permanente

Desde su entrada en funcionamiento en febrero de 2026, la Línea 2C se ha mantenido gratuita para los pasajeros. La entidad informó que el servicio continuará sin costo por el momento y que en los próximos días comunicará la fecha a partir de la cual comenzará a cobrarse el pasaje.

La EMT también indicó que la eliminación del transbordo es permanente y que la Línea 2C queda estandarizada con el resto de la Línea 2 en cuanto a frecuencia de los trenes, tiempos de espera, uso de los andenes y horarios de servicio.

Cambian los horarios de los últimos trenes

Con la modificación del recorrido también varían los horarios de paso de los últimos trenes por la estación Juan Pablo Duarte, donde se conectan las líneas 1 y 2.

Ante esto, la EMT pidió a los pasajeros que utilizan el sistema en las últimas horas de la noche tomar en cuenta estos horarios para planificar sus viajes.

Días laborables:

Línea 1 , dirección Centro de los Héroes : 10:49 de la noche

, dirección : Línea 1 , dirección Mamá Tingó : 10:44 de la noche

, dirección : Línea 2 , dirección Concepción Bona : 10:55 de la noche

, dirección : Línea 2, dirección Pedro Livio Cedeño: 10:48 de la noche

Sábados y domingos:

Línea 1 , dirección Centro de los Héroes : 10:19 de la noche

, dirección : 10:19 de la noche Línea 1 , dirección Mamá Tingó : 10:44 de la noche

, dirección : 10:44 de la noche Línea 2 , dirección Concepción Bona : 10:25 de la noche

, dirección : Línea 2, dirección Pedro Livio Cedeño: 10:18 de la noche