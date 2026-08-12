×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
avería tren EMT
avería tren EMT

Avería provoca detención de un tren del Metro entre Hermanas Mirabal y Peña Gómez

Mientras se realiza la movilización del tren, la EMT ha implementado un trasbordo en la estación Hermanas Mirabal para garantizar el servicio a los usuarios

    Expandir imagen
    Avería provoca detención de un tren del Metro entre Hermanas Mirabal y Peña Gómez
    Metro de Santo Domingo. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

    Un tren de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) quedó detenido temporalmente este miércoles debido a una avería en el sistema de tracción, lo que provocó cambios en la operación del servicio.

    La unidad se encuentra detenida desde las 12:05 del mediodía en el tramo comprendido entre las estaciones Hermanas Mirabal y Peña Gómez, específicamente en la vía 1.

    De acuerdo con la EMT, equipos técnicos trabajan en la movilización del tren para restablecer las operaciones en ese tramo en el menor tiempo posible.

    Medidas anunciadas

    • Como medida temporal para garantizar el servicio a los usuarios mientras se realiza la movilización de la unidad, la empresa informó que está operando con un trasbordo en la estación Hermanas Mirabal.

    La EMT pidió disculpas a los pasajeros por los inconvenientes y recomendó mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre el funcionamiento del servicio.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.