Avería provoca detención de un tren del Metro entre Hermanas Mirabal y Peña Gómez

Metro de Santo Domingo. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Un tren de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) quedó detenido temporalmente este miércoles debido a una avería en el sistema de tracción, lo que provocó cambios en la operación del servicio.

La unidad se encuentra detenida desde las 12:05 del mediodía en el tramo comprendido entre las estaciones Hermanas Mirabal y Peña Gómez, específicamente en la vía 1.

De acuerdo con la EMT, equipos técnicos trabajan en la movilización del tren para restablecer las operaciones en ese tramo en el menor tiempo posible.

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Medidas anunciadas

Como medida temporal para garantizar el servicio a los usuarios mientras se realiza la movilización de la unidad, la empresa informó que está operando con un trasbordo en la estación Hermanas Mirabal.

La EMT pidió disculpas a los pasajeros por los inconvenientes y recomendó mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre el funcionamiento del servicio.