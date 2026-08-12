A partir de este lunes 17, se limitará el tránsito en la Ciudad Colonial

Implementarán Plan Piloto de Calmado de Tráfico en la Ciudad Colonial a partir del lunes 17. ( DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA )

A partir de este lunes 17 de agosto, las autoridades pondrán en marcha un Plan Piloto de Calmado de Tráfico en la Ciudad Colonial, con el que se limitará el tránsito de paso por el polígono más monumental de la zona para priorizar la movilidad de residentes, visitantes y peatones.

La medida responde a una solicitud de residentes y comerciantes de la Ciudad Colonial.

El plan estará es coordinado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), el Ministerio de Cultura, la Policía Nacional, Politur y otras instituciones vinculadas al desarrollo de la zona, indica una información enviada a la prensa.

De acuerdo con las autoridades, el uso de la Ciudad Colonial como una vía para acortar los desplazamientos ha provocado congestión, mayores tiempos de viaje y conflictos entre peatones y vehículos, situación que afecta tanto la seguridad vial como la calidad del entorno urbano.

¿Dónde se aplicará?

El plan tendrá carácter permanente, todos los días de la semana, y abarcará el polígono delimitado por la calle Arzobispo Meriño, al oeste; la calle Padre Billini, al sur, y la calle Las Damas, al este.

Para acceder al denominado polígono catedral, los conductores podrán hacerlo desde la parte norte de la calle Arzobispo Meriño, a través de las calles Palo Hincado y Juan Isidro Pérez, así como desde la avenida Mella.

En cambio, no estará permitido el acceso por la calle Padre Billini, donde se establecerán controles que obligarán a los conductores a girar a la derecha en la intersección con Arzobispo Meriño.

Las únicas excepciones contempladas son los vehículos de emergencia y los camiones recolectores de desechos.

Ciudad Colonial como destino

Las instituciones involucradas plantearon que el objetivo de la intervención es recuperar el espacio urbano y mejorar la convivencia entre peatones y vehículos, bajo la premisa de que la Ciudad Colonial debe ser un destino y no una ruta utilizada para atravesar la zona.

También recomendaron a los conductores utilizar los estacionamientos de mayor capacidad, entre ellos el Parqueo Atarazana, en la calle Restauración, y el Parqueo Zona Colonial, ubicado en la avenida Mella.

Las autoridades indicaron que el plan será sometido a un monitoreo continuo y podrá experimentar ajustes de acuerdo con los resultados de su implementación, el avance del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial y las condiciones que se presenten en la zona.

El propósito final es reducir la presión vehicular en uno de los principales espacios históricos y turísticos del país y favorecer una circulación más ordenada en la Ciudad Colonial