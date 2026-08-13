×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
puente Antonio Guzmán
puente Antonio Guzmán

Obras Públicas abre al tránsito el puente Antonio Guzmán sobre el río Camú

El MOPC dijo que busca garantizar la seguridad y la conectividad vial en la provincia

    Expandir imagen
    Obras Públicas abre al tránsito el puente Antonio Guzmán sobre el río Camú
    Puente Antonio Guzmán queda abierto al tránsito desde este jueves. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MOPC)

    El puente Antonio Guzmán, sobre el río Camú en la provincia La Vega, quedó abierto este jueves al tránsito vehicular y peatonal, informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

    La cartera informó que la estructura fue habilitada a partir de las 2:00 de la tarde, con lo que se restablece la comunicación entre distintos sectores de esta ciudad.

    "La obra forma parte de los trabajos ejecutados por Obras Públicas para sustituir el antiguo puente y mejorar las condiciones de seguridad y conectividad vial en este punto de la provincia", detalló en una nota de prensa.

    RELACIONADAS

    La institución destacó que el objetivo de la intervención no era únicamente completar la infraestructura, sino garantizar que pudiera ser puesta al servicio de la población bajo condiciones adecuadas de seguridad.

    "Con la apertura del puente, conductores y peatones podrán volver a utilizar esta conexión sobre el río Camú, facilitando el desplazamiento entre diferentes zonas de La Vega", refirió el MOPC.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.