Obras Públicas abre al tránsito el puente Antonio Guzmán sobre el río Camú

Puente Antonio Guzmán queda abierto al tránsito desde este jueves. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MOPC )

El puente Antonio Guzmán, sobre el río Camú en la provincia La Vega, quedó abierto este jueves al tránsito vehicular y peatonal, informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La cartera informó que la estructura fue habilitada a partir de las 2:00 de la tarde, con lo que se restablece la comunicación entre distintos sectores de esta ciudad.

"La obra forma parte de los trabajos ejecutados por Obras Públicas para sustituir el antiguo puente y mejorar las condiciones de seguridad y conectividad vial en este punto de la provincia", detalló en una nota de prensa.

La institución destacó que el objetivo de la intervención no era únicamente completar la infraestructura, sino garantizar que pudiera ser puesta al servicio de la población bajo condiciones adecuadas de seguridad.

"Con la apertura del puente, conductores y peatones podrán volver a utilizar esta conexión sobre el río Camú, facilitando el desplazamiento entre diferentes zonas de La Vega", refirió el MOPC.