Patronato La Nueva Barquita organiza campamento para unos 400 niños durante las vacaciones

Los niños y adolescentes partipantes en el campamento junto al padre Greforio Alegria (de T-shirt naranja) y parte de los organizadores. ( FOTO CORTESÍA DEL PADRE GREGORIO ALEGRÍA )

El Patronato La Nueva Barquita, junto con la parroquia San Francisco de Asís y otras instituciones, desarrolla durante esta semana un campamento dirigido a unos 400 niños y adolescentes de entre 6 y 16 años de diferentes sectores de esa zona.

El padre Gregorio Alegría, presidente del Patronato La Nueva Barquita, explicó que la actividad comenzó el lunes 10 de agosto y concluirá este viernes, con la participación de menores residentes en La Nueva Barquita, Brisas del Ozama, La Javilla, El Encanto y otros barrios aledaños que forman parte de la parroquia.

Alegría destacó la importancia del campamento, al considerar que ofrece a los niños una alternativa durante las vacaciones escolares, especialmente a aquellos que permanecen en sus comunidades por falta de recursos para realizar otras actividades.

"Son niños que pasan todas las vacaciones ahí, que no tienen a dónde ir, no van a la playa. Algunos van a los campos familiares y los demás están en las canchas deportivas porque no tienen a dónde ir", explicó el sacerdote.

Durante la jornada, los participantes realizan actividades recreativas, deportivas y formativas, además de recibir orientaciones sobre prevención del consumo de drogas y otros temas de interés social.

El programa cuenta con la participación de instituciones como el Ministerio de la Mujer, la Dirección de Drogas, los Comedores Económicos, la empresa Leche Rica así como organizaciones y entidades que desarrollan talleres y actividades educativas y culturales.

El sacerdote también informó que como parte de las actividades varios grupos de niños han sido trasladados al Mirador Norte para disfrutar de espacios al aire libre y desarrollar actividades recreativas.

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Una forma de fomentar valores

Alegría resaltó que este tipo de iniciativas no solo busca entretener a los menores durante el período de vacaciones, sino también fomentar valores y enseñarles a convivir y desenvolverse de manera positiva dentro de sus comunidades.

"Es una forma de aprender a vivir los valores en comunidad", afirmó.

Entre las entidades colaboradoras figura también la ONG Filarmonía Musical, además de instituciones vinculadas a los talleres que se desarrollan en la comunidad.

El presidente del Patronato La Nueva Barquita consideró que el involucramiento de diferentes organizaciones es fundamental para ampliar las oportunidades de recreación, formación y convivencia para niños y adolescentes de los sectores participantes.