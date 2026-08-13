Una vez más, aguas residuales con excrementos humanos corren por la avenida Jiménez Moya, en el Distrito Nacional, debido al colapso del sistema sanitario de la zona, situación que afecta a residentes y personas que transitan por el lugar.

El problema se registra específicamente en las proximidades de la avenida Jiménez Moya, casi esquina calle Interior C, donde los líquidos sanitarios brotan a borbotones por uno de los registros del sistema de alcantarillado.

Desde ese punto, el agua maloliente y contaminante se desplaza por el centro de la avenida Jiménez Moya y por los contenes de la calle Interior C, generando un foco de contaminación en una zona de intenso tránsito.

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Los residentes señalan que no se trata de un problema nuevo, ya que cada cierto tiempo las aguas residuales vuelven a desbordarse y se desparraman por ese tramo de la vía, pese a que en ocasiones la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) ha intervenido para corregir la avería.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/13082026-drenaje-colapsado-en-avenida-jimenez-moya-luduis-tapia2-e085d435.jpg El agua maloliente inunda la zona. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/13082026-drenaje-colapsado-en-avenida-jimenez-moya-luduis-tapia5-400f8554.jpg Los vehículos cruzan por encima de las aguas residuales. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Un problema recurrente

Sin embargo, después de las intervenciones, el problema vuelve a presentarse, lo que mantiene la preocupación entre quienes viven, trabajan o transitan por los alrededores, debido al mal olor y a las condiciones insalubres que genera el desbordamiento.

Además del fuerte hedor, las aguas residuales representan un riesgo de contaminación para residentes y ciudadanos que deben caminar por el lugar y, en ocasiones, pisar los líquidos que corren por la vía.

La situación vuelve a poner en evidencia la necesidad de una solución definitiva al deterioro del sistema sanitario de ese tramo de la avenida Jiménez Moya.