VIDEO | Aguas residuales se desbordan y contaminan la avenida Jiménez Moya
Los residentes se quejan de los malos olores y de la contaminación en la zona
Una vez más, aguas residuales con excrementos humanos corren por la avenida Jiménez Moya, en el Distrito Nacional, debido al colapso del sistema sanitario de la zona, situación que afecta a residentes y personas que transitan por el lugar.
El problema se registra específicamente en las proximidades de la avenida Jiménez Moya, casi esquina calle Interior C, donde los líquidos sanitarios brotan a borbotones por uno de los registros del sistema de alcantarillado.
Desde ese punto, el agua maloliente y contaminante se desplaza por el centro de la avenida Jiménez Moya y por los contenes de la calle Interior C, generando un foco de contaminación en una zona de intenso tránsito.
Aguas cloacales apestan entre moradores y transeúntes de avenida Jiménez Moya
Los residentes señalan que no se trata de un problema nuevo, ya que cada cierto tiempo las aguas residuales vuelven a desbordarse y se desparraman por ese tramo de la vía, pese a que en ocasiones la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) ha intervenido para corregir la avería.
Un problema recurrente
Sin embargo, después de las intervenciones, el problema vuelve a presentarse, lo que mantiene la preocupación entre quienes viven, trabajan o transitan por los alrededores, debido al mal olor y a las condiciones insalubres que genera el desbordamiento.
Además del fuerte hedor, las aguas residuales representan un riesgo de contaminación para residentes y ciudadanos que deben caminar por el lugar y, en ocasiones, pisar los líquidos que corren por la vía.
La situación vuelve a poner en evidencia la necesidad de una solución definitiva al deterioro del sistema sanitario de ese tramo de la avenida Jiménez Moya.