Desde el lunes limitarán el tránsito entre Meriño, Padre Billini y Las Damas en la Zona Colonial

A partir de este lunes 17 de agosto, los conductores encontrarán restricciones para circular por una parte de la Ciudad Colonial, como parte de un plan piloto con el que las autoridades buscan reducir el uso de la zona histórica como vía de paso.

La medida no implica el cierre general de la Ciudad Colonial. La intervención se concentrará en el denominado polígono catedral, comprendido entre la calle Arzobispo Meriño, al oeste; Padre Billini, al sur, y Las Damas, al este.

El denominado Plan Piloto de Calmado de Tráfico funcionará de manera permanente, los siete días de la semana, mediante controles de acceso destinados principalmente a impedir que vehículos utilicen este sector para atravesar la Ciudad Colonial y acortar sus desplazamientos.

Según las autoridades, esta práctica ha contribuido a aumentar la congestión y los tiempos de viaje, además de provocar conflictos entre vehículos y peatones en uno de los espacios de mayor actividad turística de Santo Domingo.

¿Por dónde se podrá entrar?

Los vehículos que necesiten acceder al polígono podrán hacerlo desde la parte norte de la calle Arzobispo Meriño, utilizando Palo Hincado, Juan Isidro Pérez o entrando desde la avenida Mella.

El cambio más importante estará en Padre Billini, por donde no se permitirá entrar al área restringida. Los controles instalados en su intersección con Arzobispo Meriño obligarán a los vehículos a girar a la derecha.

Las únicas excepciones anunciadas hasta ahora serán los vehículos de emergencia y los camiones recolectores de desechos.

Las autoridades recomiendan a quienes visiten la zona utilizar estacionamientos de mayor capacidad, entre ellos el Parqueo Atarazana, en la calle Restauración, y el Parqueo Zona Colonial, en la avenida Mella.

Buscan que deje de funcionar como atajo

El plan es coordinado por el Intrant, Digesett, Ayuntamiento del Distrito Nacional, Ministerio de Cultura, Policía Nacional y Politur, junto con otras entidades vinculadas al desarrollo de la Ciudad Colonial.

La intervención responde también a reclamos de residentes y comerciantes, según el Ayuntamiento del Distrito Nacional. La idea planteada por las instituciones es que el área monumental funcione principalmente como un destino para residentes, visitantes y peatones, y no como un atajo para vehículos que buscan atravesar el centro histórico.

Aunque las autoridades señalan que el esquema tendrá aplicación permanente durante la fase de implementación, también indicaron que será monitoreado y podrá ser modificado de acuerdo con sus resultados y con la evolución de los trabajos que se realizan en la Ciudad Colonial.

Leer más Comunitarios de San Antón piden abrir la ermita restaurada; Patrimonio dice que aún no está lista