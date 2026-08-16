El Metro Los Alcarrizos deja de ser gratis este lunes

Usuarios del metro Los Alcarrizos deberán pagar su pasaje de manera normal. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó que este lunes concluirá el período de operación gratuita de la Línea 2-C del Metro de Santo Domingo (Los Alcarrizos), por lo que entrará en vigor la tarifa regular y cambiarán los mecanismos de acceso y salida en las estaciones de toda la red.

A partir de este lunes quedarán habilitadas las barreras de los torniquetes de entrada de las estaciones de la Línea 2-C. Los pasajeros deberán utilizar una tarjeta recargable o de carga única para ingresar al sistema.

La tarifa regular es de RD$20 por viaje en el Metro de Santo Domingo y RD$35 en el sistema integrado, según el mecanismo de pago correspondiente.





La entidad informó, además, que serán habilitados nuevamente los torniquetes de salida en todas las estaciones de la red.

Durante los más de seis meses de operación gratuita de la Línea 2-C, las salidas permanecieron abiertas como facilidad para los usuarios que ingresaban desde esta línea sin realizar una validación.

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Usuarios deben validar sus tarjetas

Con el cierre de esta etapa, los pasajeros deberán validar su tarjeta tanto al ingresar como al salir, de acuerdo con el mecanismo establecido en cada estación.

La EMT recordó que los usuarios también pueden realizar sus accesos y salidas mediante tarjetas bancarias en las estaciones habilitadas dentro del plan piloto, así como en las cuatro estaciones vinculadas al Teleférico de Los Alcarrizos que cuentan con esta modalidad.

La institución exhortó a los usuarios a disponer de su medio de pago antes de ingresar a las estaciones, con el propósito de garantizar un tránsito ágil y ordenado y evitar inconvenientes durante esta nueva etapa de operación.