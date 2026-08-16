"Como una torta de casabe": esperan reparación de calle afectada por lluvias en Don Honorio

Así se encuentra uno de los tramos más afectados de la calle A en el sector Don Honorio del Distrito Nacional, con el pavimento levantado y una superficie irregular que dificulta el paso de los vehículos. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

A simple vista, Don Honorio parece uno de esos sectores en el Distrito Nacional, donde todo marcha con normalidad. Un entorno limpio, edificios de distintos tamaños y calles que lucen transitables pueden hacer pensar a quien llega por primera vez que se encuentra en una zona sin ningún problema. Pero al doblar hacia la calle A, esa impresión cambia.

El camino comienza casi como cualquier otra calle del sector, hasta que aparecen los primeros hoyos, luego otros y otros más. En varios puntos, partes del asfalto se encuentran levantadas. Algunos tramos obligan a los conductores a reducir la velocidad y mover el volante de un lado a otro para poder avanzar y evitar caer en las partes más deterioradas.

Los residentes atribuyen el deterioro de la vía a las fuertes lluvias registradas el pasado 8 de abril, que afectaron al Distrito Nacional y otras zonas del país.

Ángela, quien tiene 25 años viviendo en el sector, recuerda la fuerza con la que cayó el agua. Según comentó, las lluvias provocaron daños en la calle y levantaron parte del pavimento.

"La lluvia fue tan fuerte, fue tanto que levantó la capa de cemento como si fuera una torta de casabe", expresó mientras permanecía bajo una sombrilla para protegerse del sol y señalaba los puntos de la calle donde todavía está el deterioro.

Según explicó, después de la situación acudieron brigadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y del Ayuntamiento del Distrito Nacional, junto con camiones para retirar los materiales que habían quedado esparcidos sobre la vía y que impedían el paso.

Para Ángela, aquello parecía ser el comienzo de la reparación de la calle, pero asegura que los trabajos no continuaron como esperaba.

"Lo apilaron en los lados, de ahí creo que van a arreglar y cuando veo que vienen y recogen, ahí nos quedamos...", añadió.

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Daños y caídas

El mal estado de la calle también preocupa a quienes la utilizan diariamente. Residentes y trabajadores de la zona aseguran que las condiciones de la vía representa un peligro, además de las dificultades para transitar y los daños a los vehículos.

Un trabajador de un colmado de la zona, que realiza entregas en motocicleta, aseguró que uno de sus compañeros sufrió una caída mientras transitaba por la calle para transportar unos botellones de agua hacia una vivienda.

En los puntos más deteriorados, algunos conductores llegan incluso a ocupar parte del carril contrario para poder continuar en la vía y evitar los hoyos.

"Hay que esquivar y a veces hay que meterse en vía contraria porque ese pedazo está malo", afirmó el trabajador.

Vehículos afectados

Para Johnny Rosario, otro de los moradores de Don Honorio, las condiciones de la calle también terminan repercutiendo en los vehículos.

"El estado de las calles daña los vehículos, el tren delantero, acaba con todo. Entonces, que nos la arreglen, nosotros pagamos impuestos y mucho. Estamos pidiendo que nos arreglen esta calle. Cuando hubo el agua en abril desbarataron toda esta calle y los carros se nos están desbaratando aquí", manifestó.

Además del estado del pavimento, Rosario señala otro problema que afecta al sector: la acumulación de basura y la tardanza en su recogida.

"Con la basura, que muchas veces duran hasta tres y cuatro días para recogerla, hay inconvenientes en esa calle", señaló.

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Más tramos afectados

Los daños no se quedan en un solo punto. Otra vía que conecta con la calle A presenta tres hoyos, además de restos de ramas, hojas y árboles que permanecen en el pavimento.

En la calle A, ingresar a algunas viviendas también se convierte en una dificultad para los residentes. En la entrada del residencial José Armando I hay otro punto deteriorado, con bordes irregulares.

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Un motorista que utiliza esta calle habitualmente consideró que necesita una intervención para evitar que el deterioro continúe aumentando.

"Esto está así desde la última vez que hubo el desagüe. Esto necesita una intervención tanto para los que pasamos por aquí diario como para los residentes. Inmediatamente hay una lluvia abundante, dos o tres horas de lluvia, vuelve la situación a empeorarse", explicó.