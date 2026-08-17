Proyecto piloto de tránsito no inicia este lunes en la Ciudad Colonial

El proyecto piloto se viene rabajando desde hace años, dijo una fuente a Diario Libre. ( DARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

El proyecto piloto de calmado del tránsito que las autoridades habían anunciado para comenzar este lunes 17 de agosto en la Ciudad Colonial no entrará en funcionamiento en esa fecha, debido a que continúan las conversaciones y la búsqueda de consenso entre los distintos sectores vinculados a la zona.

Una fuente aclaró a Diario Libre que lo único que comenzará este lunes es la aplicación de medidas para garantizar que las bahías destinadas a carga y descarga permanezcan despejadas y no sean utilizadas como estacionamientos.

Otras medidas contempladas en el proyecto, como el control de acceso y la creación de rutas especiales para vehículos de emergencia, todavía no están en marcha. Precisó que esos componentes serán implementados posteriormente.

La fuente aseguró que el plan no es una iniciativa reciente y que lleva más de seis años en discusión. Según explicó, surgió originalmente como una propuesta de comerciantes y residentes de la Ciudad Colonial y, durante aproximadamente el último año, representantes de distintos sectores han participado en una mesa de trabajo para analizar su implementación.

La aclaración se produce luego de que algunas juntas de vecinos de la Ciudad Colonial manifestaran que no habían sido tomadas en cuenta en el proceso. La fuente indicó que determinará si se trata de sectores que no participaron en las reuniones anteriores o si existe confusión con otro proyecto.

El plan piloto busca reducir la congestión vehicular y evitar que la Ciudad Colonial sea utilizada como vía de paso por conductores que procuran acortar sus tiempos de viaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/16082026-medidas-de-transito-en-zona-colonial--joliver-brito202608160014-b001ab30.jpg La Ciudad Colonial tiene todas sus vías señalizadas. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/16082026-medidas-de-transito-en-zona-colonial--joliver-brito202608160025-517830f7.jpg Las bahías como esta serán reguladas para que no se utilicen como parqueos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/16082026-medidas-de-transito-en-zona-colonial--joliver-brito202608160016-6e857091.jpg Vecinos dicen que no se les tomó en cuenta. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

La propuesta contempla controles de acceso dentro de un polígono comprendido entre las calles Arzobispo Meriño, Padre Billini y Las Damas.

Las autoridades han planteado que, una vez implementado el esquema, las excepciones estarán limitadas a vehículos de emergencia y camiones recolectores de desechos, pero que todavía eso no cuenta con una decisión definitiva.

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Coordinación interinstitucional

El proyecto será coordinado por el Intrant, Digesett, la Alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Cultura, la Policía Nacional, Politur y otras instituciones vinculadas al programa de desarrollo de la Ciudad Colonial.

Las autoridades sostienen que las medidas serán monitoreadas y podrán ser ajustadas de acuerdo con los resultados de su aplicación y las condiciones que se observen en la zona.

La intención es priorizar la movilidad de residentes, comerciantes, peatones y visitantes y convertir la Ciudad Colonial en un destino, no en un atajo para los conductores.