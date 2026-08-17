¿Qué dice la norma sobre el tránsito de vehículos pesados por el Malecón de Santo Domingo?

Así quedaron los vehículos involucrados en el accidente ocurrido este lunes en la avenida George Washington. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

El incendio de un camión tanquero cargado de combustible ocurrido la mañana de este lunes en la avenida George Washington vuelve a poner la atención sobre las regulaciones existentes para el tránsito de vehículos pesados en el Distrito Nacional.

El accidente dejó dos personas fallecidas, mientras las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el siniestro.

El hecho cobra relevancia debido a que en el Distrito Nacional está vigente la Ordenanza Municipal 14-2021, sobre Regulación del Tránsito de Vehículos de Carga, aprobada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional en noviembre de 2021.

¿Qué establece la ordenanza?

La Ordenanza 14-2021 del Ayuntamiento del Distrito Nacional restringe el paso de vehículos pesados de más de tres ejes dentro de una zona delimitada por las avenidas Paseo de los Reyes Católicos, República de Colombia y Gregorio Luperón, y el río Ozama.

La restricción aplica entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

Sin embargo, la normativa no establece una prohibición absoluta para todos los vehículos de más de tres ejes.

El literal d) contempla que estos puedan circular dentro de la zona restringida cuando cuenten con un permiso digital emitido a través del portal oficial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), sujeto a los requisitos establecidos.

Hasta el momento se desconoce si el camión tanquero involucrado en el siniestro tenía permiso.

El 30 de enero de 2025, el Intrant y la Alcaldía del Distrito Nacional prohibieron nuevamente la circulación de vehículos de carga de dos ejes o más en el Malecón de Santo Domingo, específicamente en el tramo comprendido entre el puerto de Santo Domingo y el distribuidor de la avenida Luperón.

La reiteración de estos llamados por parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Intrant evidencia que, pese a la existencia de la Ordenanza 14-2021, la restricción no se cumple de manera absoluta.

En distintas ocasiones, ambas instituciones han tenido que recordar públicamente que está limitado el tránsito de vehículos de carga de más de tres ejes por la Zona de Acceso Restringido (ZAR), lo que deja en evidencia las dificultades para aplicar y fiscalizar de manera permanente una normativa que lleva varios años vigente.

La repetición de estos anuncios plantea, además, interrogantes sobre el nivel de cumplimiento de una disposición cuyo propósito es reducir la circulación de vehículos pesados en áreas de alta concentración urbana.

El accidente

Dos personas murieron la mañana de este lunes tras un accidente de tránsito que involucró un tanquero de combustible, una yipeta, un carro y una motocicleta en la avenida George Washington.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Alejandro Torres Mejía, de 35 años y chofer del camión, y María Altagracia Méndez de Olivo, de 53, conductora de la yipeta.

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme, explicó que recibieron el reporte del accidente a las 6:58 de la mañana y que inicialmente acudieron tres unidades al lugar.

El impacto provocó una intensa humareda en la zona y movilizó a unas 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional para sofocar el siniestro, además de un caos vehicular en la zona.