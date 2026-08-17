El servicio de la Línea 2-C del Metro de Santo Domingo se desarrolla este lunes con normalidad, luego que la Empresa Metropolitana del Transporte (EMT) iniciara el cobro regular de 20 pesos.

Desde mayo el servicio era gratuito como forma de resarcir a los usuarios por las incomodidades del transbordo.

Este lunes los usuarios utilizaban el servicio con la normalidad de la línea 1, con la diferencia de que ahora,al entrar al sistema, se paga los acostumbrados 20 pesos.

Usuarios dijeron que todo está normal y expresaron que estaban conscientes de que en algún momento tendrían que pagar.

Pasajeros valoran el servicio

"Terminó el viajar gratis" dijo una usuaria que procedía desde Los Alcarrizos. Manifestó que el servicio sigue siendo bueno porque antes para trasladarse a su trabajo invertía 140 pesos diarios y ahora solo 40.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-104242-am-c34eb733.jpeg Personas ingresan a una de las estaciones de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Otros usuarios destacaron la rapidez con que se trasladan debido a la eliminación de los trasbordos desde hace varias semanas.

"Ahora es más rápido, antes uno perdía mucho tiempo cambiándose de trenes, pero ahora no, uno llega de una vez", dijo Margaret Solano.

Alta demanda

Lo que sigue igual es la aglomeración en las horas picos debido a que la Línea 2-C ahora tiene mayor demanda.

En esa línea la EMT está utilizando trenes de seis vagones en las horas pico para reducir las aglomeraciones.

Reporteros de Diario Libre observaron que en algunas estaciones los torniquetes no estaban sincronizados y algunos no permitían la entrada y salida de usuarios que utilizan la tarjeta. Otros funcionaban con normalidad.