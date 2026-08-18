El tramo del Malecón donde ocurrió el accidente está bajo regulación para vehículos de carga

Así quedaron algunos de los vehículos afectados por el incendio tras el accidente ocurrido en la avenida George Washington. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

El tramo de la avenida George Washington, próximo a la calle Socorro Sánchez, donde la mañana de ayer lunes ocurrió el accidente con un camión tanquero, varios vehículos y que terminó con dos personas fallecidas, está comprendido dentro de la zona que tiene regulación para el tránsito de vehículos de carga en el Distrito Nacional.

Así lo confirmó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), al ser consultado sobre las regulaciones que rigen en el lugar y, específicamente, sobre la circulación del tanquero involucrado en el accidente ocurrido alrededor de las 6:50 de la mañana.

La institución, indicó que se encuentra en proceso de investigación determinar si el tanquero tenía un permiso vigente para transitar por ese tramo a la hora en que ocurrió el siniestro.

"Está en proceso de investigación. El informe será realizado por la unidad de investigación de accidentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Tan pronto se conozca se hará de conocimiento", respondió el Intrant.

En cuanto a la aplicación de la prohibición de vehículos de carga en el Malecón y los permisos contemplados en la Ordenanza 14-2021, el Intrant explicó que los interesados deben acudir personalmente a la Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y presentar la documentación que justifique que el origen o destino de la carga se encuentra en el Distrito Nacional.

La institución precisó que estos permisos están establecidos dentro del horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El Intrant también afirmó que la restricción específica para vehículos de carga en el Malecón, anunciada por el organismo y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, continúa vigente. La institución indicó que seguirá apoyando a la Digesett en el cumplimiento de las normas y la legislación vigente en materia de movilidad, tránsito y transporte.

Una zona con restricciones

La institución señaló de manera particular que existe prohibición total para vehículos de carga en el Malecón, Ciudad Colonial y Gazcue, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

No obstante, la regulación contempla condiciones específicas para determinados vehículos de carga mediante permisos.

¿Qué dice la Ordenanza 14-2021?

La Ordenanza 14-2021 establece la regulación del tránsito de vehículos de carga por el Malecón Turístico de Santo Domingo, específicamente en el tramo comprendido entre la avenida Gregorio Luperón y el Puente Flotante.

La disposición establece que solo se otorgarán permisos a vehículos de carga de hasta cinco ejes cuando, mediante la documentación correspondiente, se pueda verificar que el destino de la carga se encuentra ubicado sobre esa vía.

Para esos permisos, la ordenanza establece un horario de circulación de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Además, contempla que los vehículos de carga puedan circular sin requerir permiso desde las 8:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana.

Fuera de esos horarios, la ordenanza establece que queda prohibida la circulación de vehículos de carga por el Malecón Turístico de Santo Domingo.

Inician investigación

El Departamento Técnico de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) realiza las investigaciones para determinar las causas que provocaron el siniestro.

De acuerdo con la entidad, el tanquero Freightliner, que se desplazaba en dirección oeste-este cargado de combustible, colisionó por la parte posterior con un Hyundai Accent que transitaba en la misma dirección.

El impacto provocó la volcadura del camión, que posteriormente arrastró una yipeta que circulaba en sentido contrario.

El accidente dejó dos personas fallecidas, Luis Alejandro Torres Mejía, de 35 años, quien conducía el tanquero, y María Altagracia Méndez de Olivo, de 53 años, quien se desplazaba en la yipeta.