Vecinos de Villa Aura-Olimpo rechazan construcción de negocio en zona residencial

Construcción de lo que suouestamente seria un lavadero de automoviles que es rechazado por vecinos de Villa Aura. ( CEDUDA POR VECINOS DE VILLA AURA )

Vecinos del residencial Villa Aura-Olimpo, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, expresaron su rechazo a la construcción de un negocio en la calle 16, próximo a la vivienda número 1, al considerar que este tipo de establecimiento afectaría la tranquilidad de la comunidad.

Residentes aseguraron que el proyecto se levanta en una zona eminentemente residencial, donde viven numerosos envejecientes y personas con condiciones de salud que, según afirman, podrían verse afectadas por el ruido y otras molestias asociadas a ese tipo de establecimiento.

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Los comunitarios solicitaron a las autoridades municipales impedir la instalación del negocio y exhortaron al alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, a no autorizar su funcionamiento.

Advirtieron que la actividad podría perturbar la tranquilidad de los residentes y generar problemas de convivencia.

Un supuesto lavadero de automóviles

De acuerdo con vecinos, uno de los responsables del proyecto les comunicó que la construcción corresponde a un lavadero de vehículos.

Sin embargo, expresaron preocupación de que posteriormente el establecimiento derive en la ocupación de aceras y frentes de viviendas, además de la colocación de música a alto volumen, venta de bebidas alcohólicas y otras actividades que, aseguran, alterarían la tranquilidad del residencial.