Gran Santo Domingo enfrenta escasez de agua por prolongada sequía

Felipe Suberví, director de la Caasd, junto al saliente director del Codia, Enrique Rosario. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La sequía que se mantiene desde hace más de cinco meses en el país, mantiene bajo presión el abastecimiento de agua en el Gran Santo Domingo debido a que los principales ríos y fuentes que alimentan los acueductos no reciben lluvias suficientes para recuperar sus caudales.

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe Suberví, informó que la falta de lluvias ha causado interrupciones y dificultades en distintos sectores, algunos de los cuales llevan semanas con problemas para recibir el servicio.

Suberví explicó que la Caasd ha tenido que recurrir a diferentes medidas para reducir el impacto de la sequía. Entre ellas está el aprovechamiento de las fuentes disponibles, la perforación de nuevos pozos y el suministro del líquido mediante camiones cisterna.

En la actualidad la producción de agua ronda los 458 millones de galones de agua por día.

Se auxilian de pozos

La institución ha intervenido más de 50 pozos nuevos, mientras una primera partida de 16 camiones ya fue incorporada al operativo de distribución.

A finales de agosto está previsto que lleguen otros 24 camiones, con lo que la Caasd dispondrá de 40 camiones tanqueros para atender las comunidades afectadas en casos de escasez.

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Los vehículos son enviados a distintos sectores de acuerdo con las necesidades de abastecimiento. Entre las zonas más afectadas están Los Alcarrizos y Pedro Brand, donde se han reportado prolongados períodos con dificultades para recibir agua.

Suberví destacó que el acueducto y la presa de Valdesia son fundamentales para mantener el suministro. Ese sistema aporta agua aproximadamente al 30 % o 33 % de la población del Gran Santo Domingo.