La Caasd presenta proyecto de licitación para construcción de acueducto presa de Hatillo

De izquierda a derecha Miguel Barroso en representacion del BID; Felipe Suberví, director de la Caasd y Daniel Cabrales, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ( DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA )

La República Dominicana presentó el Programa de Seguridad Hídrica del Embalse Hatillo, con una inversión inicial de 750 millones de pesos y la construcción de unos 70 kilómetros de tuberías para garantizar el suministro de agua al Gran Santo Domingo, Monte Plata y Sánchez Ramírez.

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe Suberví, destacó que el proyecto surge ante la necesidad de enfrentar los efectos de la sequía y garantizar la seguridad hídrica de una población en crecimiento.

Suberví explicó que el país lleva más de cinco meses con precipitaciones insuficientes en distintas zonas, situación que ha reducido la disponibilidad de agua y obligado a las autoridades a adoptar medidas para mantener el abastecimiento.

La primera etapa contempla transportar aproximadamente 5.5 metros cúbicos de agua por segundo desde el embalse Hatillo, mediante un sistema de conducción de entre 70 y 80 kilómetros. La obra permitirá reforzar el suministro en sectores del norte del Gran Santo Domingo, incluidos Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Norte.

Un proyecto para el futuro

Suberví sostuvo que el proyecto permitirá adelantarse al crecimiento urbano y habitacional de estas zonas. "El agua es desarrollo, el agua es calidad de vida", afirmó.

El programa es financiado con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Representantes de ambas instituciones destacaron la dimensión estratégica de la iniciativa y su impacto en más de tres millones de personas.

El representante del BID, Miguel Barroso, definió la iniciativa como uno de los proyectos de seguridad hídrica de mayor dimensión que acompaña ese organismo en el Caribe. Indicó que la obra busca responder tanto a las necesidades actuales como a la demanda futura de agua potable.

En tanto, el representante de CAF, Daniel Cabrales, resaltó que el proyecto forma parte de la estrategia del organismo para apoyar inversiones relacionadas con el agua potable y la sostenibilidad en América Latina y el Caribe.

Suberví afirmó que el proyecto, que lleva entre tres y cuatro años en proceso de estudios y preparación, constituye una de las principales apuestas del Gobierno para garantizar el suministro de agua potable en el Gran Santo Domingo y otras provincias.

Como solución de largo plazo, la Caasd impulsa la conducción de agua desde la presa de Hatillo, en Sánchez Ramírez, hacia el Gran Santo Domingo.

La iniciativa contempla transportar 5.5 metros cúbicos por segundo, principalmente hacia Los Alcarrizos y Pedro Brand, mientras otra parte será distribuida en el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este.

El proyecto está concebido para garantizar el abastecimiento durante los próximos 25 años. Sin embargo, Suberví advirtió que la solución inmediata depende de que regresen las lluvias y aumenten los caudales de los ríos y los niveles de los embalses.