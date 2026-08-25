Alrededor de tres meses lleva una gran cantidad de basura estancada en la cañada Arroyo Manzano, ubicada en la calle Ercilia Pepín, justo frente a la entrada del residencial Cuesta Brava, en Arroyo Hondo.

Esta información fue confirmada por trabajadores y residentes del lugar, quienes explicaron que en reiteradas ocasiones se han acercado a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y al Ministerio de Medio Ambiente para solucionar ese problema sin recibir una respuesta satisfactoria.

Según pudo observar un equipo de Diario Libre al visitar el lugar, un gran árbol se cayó en medio de la cañada y tiene bloqueado el flujo de la basura que es arrastrada hasta allí por el agua.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/24/canada1-767dc89a.jpg Parte de la basura acumulada en la cañada. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/24/canada3-4d9e6b58.jpg (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/24/canada4-f88f50fb.jpg (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/24/canada2-e35d95d3.jpg (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ ›

Esto ha creado “un piso” de desperdicios donde cualquier persona puede pensar que es una base sólida y no líquida lo que hay debajo de la basura.

Según Héctor Rubio, quien es empleado de la escuela “New Century School”, ubicada justo en frente de la cañada, la basura se acumula en el lugar desde hace unos tres meses.

Contactaron a las autoridades

Expresó que tanto el colegio como los comunitarios han contactado a las autoridades para solicitar que solucionen la situación, pero que “por aquí no ha venido nadie”, comentó.

“El llamado que nosotros le hacemos a las autoridades del Gobierno es de que vengan a resolver eso porque toda esa contaminación es un depósito de enfermedades para nosotros. Aparte de que también genera un mal olor insoportable”, expresó Rubio.

La falta de respuesta por parte de los organismos que deben velar por la resolución de esta situación, como el ADN o el Ministerio de Medio Ambiente, llega al punto de que hace ya un tiempo había pasado una situación similar.

Según comentó Rubio, en aquella ocasión un árbol se cayó en un tramo de la cañada y la comunidad tuvo que pagarle a un particular para quitarlo, ya que las autoridades nunca se presentaron para removerlo.

Un club también es afectado

Uno de los lugares afectados por la basura y contaminación de la cañada es el “Patio Sport Club”.

Francisco Morillo, uno de los empleados, explicó a Diario Libre que siempre que llueve baja mucha basura, que deben limpiar por sus propios medios.

“Hemos conversado con la junta de vecinos de la comunidad y ellos nos han dicho que le van a pagar a una persona para que saque toda la basura”, aseguró.

Morillo mostró un botecito que tienen, donde cada cierto tiempo, recogen la basura que se acumula en la parte de la cañada que le corresponde al club.

“Nunca el ayuntamiento ha venido a colaborar con la limpieza siempre ha sido una iniciativa privada del club”, expresó.

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Zona de pudientes

Una de las cosas que puede llamar más la atención de este caso es que el problema se está dando en un sector como Arroyo Hondo, el cual es reconocido como uno de los lugares más exclusivos de la capital. De hecho, la cañada coincide con un gran residencial llamado “Cuesta Brava” en el cual existen casas bastante grandes y costosas.

Importancia de las cañadas para la ciudad El Gran Santo Domingo cuenta con una extensa red de cañadas que atraviesa barrios y comunidades densamente pobladas. Estos afluentes forman parte del sistema natural de drenaje urbano y son fundamentales para conducir las aguas pluviales hacia los principales ríos de la ciudad. No obstante, el crecimiento urbano desordenado, la ocupación de sus márgenes y la acumulación de residuos sólidos han reducido su capacidad de drenaje, aumentando el riesgo de inundaciones, la contaminación ambiental y los problemas de salud en las comunidades cercanas.