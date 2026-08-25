Intrant y Digesett intervendrán escuelas y colegios que más congestionan el tránsito en horas pico

Un plantel educativo. ( FOTOGRAFIA CEDIDA POR EL MINERD )

El operativo incluye carriles con conos, cambios temporales de sentido, salidas escalonadas y agentes en los alrededores de centros educativos

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) anunciaron un operativo dirigido especialmente a los centros educativos que generan mayor congestión vehicular durante los horarios de entrada y salida de estudiantes, coincidiendo con el inicio del año escolar.

Las autoridades, sin embargo, no informaron cuáles colegios y escuelas serán intervenidos, cuántos centros fueron identificados ni las vías donde se aplicarán las medidas especiales.

El dispositivo contempla la utilización de conos para canalizar carriles y organizar la dejada y recogida de estudiantes, así como patrones de circulación recomendados para padres y tutores.

Intrant también plantea que los centros implementen salidas escalonadas de los estudiantes según los niveles educativos, con la intención de evitar que grandes cantidades de vehículos lleguen y salgan simultáneamente.

Otra de las acciones será la supervisión de cambios de sentido de circulación durante determinados horarios alrededor de algunos planteles.

La estrategia incluye además promover que las familias compartan vehículos y recurran al transporte colectivo privado, como mecanismo para reducir la cantidad de automóviles que llegan hasta las puertas de los colegios.

Los centros que lo requieran tendrán presencia de agentes de la Digesett, quienes estarán encargados de regular la circulación y asistir a conductores y peatones durante los períodos de mayor flujo.

Límite de velocidad en zonas escolares

El límite de 20 kilómetros por hora ya está en la ley

Las autoridades también aprovecharán el operativo para recordar a los conductores que la velocidad máxima permitida en una zona escolar es de 20 kilómetros por hora.

Límites de velocidad

No se trata de una nueva disposición creada para el presente año escolar.

El límite está contemplado en el artículo 268 de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que fija esa velocidad para las áreas correspondientes a escuelas, colegios, universidades y otros centros educativos.

El Intrant había desarrollado anteriormente el programa de Entornos Escolares Seguros, que incluye la creación de caminos escolares o rutas seguras y contempla intervenciones para ordenar los desplazamientos de niños desde sus hogares hasta los planteles.

Inicio del año escolar

El nuevo operativo coincide con el retorno masivo de estudiantes a las aulas. El Ministerio de Educación informó que el año escolar comenzó este lunes con más de dos millones de estudiantes convocados al sistema educativo preuniversitario y más de 120,000 docentes.

El Gobierno también informó que para este período dispone de 1,871 autobuses del sistema de Transporte Escolar (TRAE) distribuidos en 31 provincias, como parte de las medidas destinadas a facilitar la movilidad de los estudiantes.

El Intrant pidió a padres, tutores, conductores y comunidades educativas respetar las señalizaciones y colaborar con los agentes.