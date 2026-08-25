Estas son las reglas para participar en el intercambio de Plásticos por Útiles Escolares

Una señora mueve un saco con botellas mientras espera en la fila para el intercambio de Plásticos por Útiles Escolares, el 24 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El sábado 29 de agosto, la Alcaldía del Distrito Nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación, llevarán a cabo la tercera edición de plásticos por útiles escolares, una jornada de recolección de botellas plásticas que se desarrollará de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en el Palacio Municipal.

La actividad busca promover el reciclaje y la conciencia ambiental, mientras ofrece útiles escolares a los participantes a cambio de las botellas recolectadas.

Ante esto, la Alcaldía informó las reglas que deberán cumplir quienes participen en esta tercera edición, entre ellas:

Será indispensable presentar una cédula que indique que la persona reside en el Distrito Nacional. Por cada 1,000 botellas plásticas entregadas, los participantes recibirán una mochila equipada con útiles escolares y una tableta electrónica. Las botellas deberán estar limpias, comprimidas y con sus tapas. Se entregará un máximo de dos mochilas con tabletas por cada cédula presentada y que los artículos serán distribuidos hasta agotar existencias.

Mediante una nota de prensa, las autoridades municipales indicaron que al participar en la actividad, las personas autorizan el uso de su imagen en fotografías y videos para fines de difusión de la actividad en medios digitales e impresos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/whatsapp-image-2025-08-24-at-111512-am-9fad358c-e49e6b42.jpeg Madres hacen filas para poder intercambiar plásticos por útiles escolares (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

¿Qué incluirá la mochila?

Según la Alcaldía, cada mochila incluirá seis cuadernos, un estuche con materiales escolares, una caja de lápices de colores, un juego de reglas, un termo y una tableta electrónica.

De acuerdo con la Alcaldía, en las dos primeras ediciones de plásticos por útiles escolares fueron recolectadas 22.4 millones de botellas plásticas,

Según la institución, mediante las jornadas de Plásticos por Juguetes y Plásticos por Útiles Escolares más de 37 millones de botellas plásticas retiradas de calles y ríos.