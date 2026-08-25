Moradores del barrio La Penca en La Guáyiga, ubicada en el kilómetro 20 de la autopista Duarte, reclaman la reparación de la calle Primera, una vía que, según aseguran, permanece deteriorada desde hace varios años y dificulta el tránsito de vehículos y peatones.

Kei Felipe, residente en la zona desde hace casi cuatro décadas, explicó que los propios vecinos tienen que organizarse para recoger dinero y tapar los hoyos, debido a la falta de intervención de las autoridades municipales.

"Nosotros mismos somos los que nos preocupamos por tapar los hoyos. Colectamos para resolver", afirmó Felipe, quien lamentó que las autoridades no hayan acudido a atender el problema.

Señaló que el deterioro se hace más evidente cuando llueve, debido a que el agua se acumula en los hoyos y acelera el desgaste de la vía. La situación, agregó, afecta tanto a los vehículos como a los residentes del sector.

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Felipe sostuvo que los moradores se sienten abandonados y cuestionó la falta de atención de la directora municipal, Mirtha Elena Pérez (la Popy). Indicó que el problema se extiende hacia otras áreas del barrio, donde las condiciones son aún más precarias.

Llamado a continuar los trabajos

En tanto, Mario Laurenano Sepúlveda explicó que en una parte de la calle se realizaron trabajos de reparación, pero quedaron inconclusos y las autoridades no han regresado para continuar con la intervención.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/24/calles-danadas-por-el-kilometro-12202608210007-d4580b1a.jpg Parte de la capa asfáltica se deteriora. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/24/calles-danadas-por-el-kilometro-12202608210013-832ba867.jpg (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/24/calles-danadas-por-el-kilometro-12202608210011-72f57aa9.jpg Kei Felipe cuenta el abandono de parte de las autoridades. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/24/calles-danadas-por-el-kilometro-12202608210018-5396a341.jpg Algunas de las calles nunca han sido asfaltadas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/24/calles-danadas-por-el-kilometro-12202608210004-ae255faf.jpg Los vehículos tienen dificultades para transitar. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Dijo que el deterioro también genera una gran cantidad de polvo, lo que afecta a los residentes y limita las actividades de los pequeños. "Los niños no pueden jugar", expresó al describir las dificultades que enfrentan diariamente.

Sepúlveda agregó que cuando llueve la situación empeora por la acumulación y el derrame de agua. Hacia la parte posterior de la vía, indicó, las condiciones son todavía más difíciles, debido a que el terreno permanece prácticamente cubierto de tierra.

Los residentes aseguran que han realizado gestiones ante las autoridades mediante cartas y reuniones de la junta de vecinos, con el propósito de buscar una solución al deterioro de la vía, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta definitiva.