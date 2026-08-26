Comunitarios de Cancino Adentro demandan del presidente Abinader la intervención del sector

Uno de los problemas de Cancino Adentro es el mal estado de la calles. ( CEDIDA POR LA JUNTA DE VECINOS DE CANCINO ADENTRO )

Comunitarios del sector Cancino Adentro, en el municipio Santo Domingo Este, llamaron al presidente de la República, Luis Abinader, para que disponga una intervención integral en esa comunidad y ordene la ejecución de soluciones concretas frente a las múltiples carencias sociales y de infraestructura que, según denunciaron, afectan la calidad de vida de sus habitantes.

Entre las demandas están: un mejor servicio de agua potable, energía eléctrica, asfaltado y mantenimiento vial, seguridad ciudadana, salud, educación, saneamiento e instalaciones deportivas, mientras numerosas familias continúan enfrentando situaciones que consideran incompatibles con las necesidades de una comunidad en expansión.

Comunitarios indicaron que, pese al crecimiento poblacional del sector, persisten importantes deficiencias en servicios esenciales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/dji0233-be1470a3.jpg Algunas de las obras están iniciadas y abandonadas. (CEDIDA POR COMUNITARIOS DE CANCINO ADENTRO.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/dji0159-574f3e68.jpg Esta escuela aún espera terminación. (CEDIDA POR COMUNITARIOS DE CANCINO ADENTRO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/dji0178-73e27781.jpg Reclaman la intervención directa del presidente Luis Abinader. (CEDIDA POR COMUNITARIOS DE CANCINO ADENTRO) ‹ >

Jean Carlos Reynoso explicó que el acueducto destinado a abastecer de agua potable a Cancino Adentro lleva, según afirmó, alrededor de seis años en proceso de construcción sin que haya sido concluido.

Reynoso apeló a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) para que retome y finalice el proyecto, cuya extensión, sostuvo, también debe beneficiar al sector Ribera del Ozama.

De su lado, Isidro Frías demandó un reforzamiento de la seguridad ciudadana mediante un mayor patrullaje policial en los distintos sectores de Cancino Adentro.

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Mayor vigilancia policial

Planteó la necesidad de habilitar en el destacamento policial de la comunidad un área destinada a la recepción y tramitación de denuncias, a fin de evitar que los residentes tengan que trasladarse a otros barrios para reportar hechos delictivos o situaciones que requieran la intervención de las autoridades.

Los comunitarios entienden que el fortalecimiento de la seguridad debe estar acompañado de acciones preventivas y de una mayor presencia institucional en los puntos considerados vulnerables.

Nurys Romano Beato, presidenta de la Junta de Vecinos Adelaida Primero, reclamó a las autoridades gubernamentales y municipales disponer cuanto antes el asfaltado de la calle Antonio Guzmán.

La dirigente comunitaria deploró las condiciones en que se encuentra esta vía y sostuvo que su deterioro dificulta el desplazamiento de residentes, afecta el tránsito vehicular y genera mayores dificultades durante los períodos de lluvias.