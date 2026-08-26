Inauguran parque lineal en el sector Villa Consuelo

Parte de los murales artísticos que forman el parque lineal ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) , en colaboración con la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (Propeep), inauguró este miércoles el parque lineal Villa Consuelo.

El proyecto consiste en una intervención de 400 metros lineales que incluyó la recuperación del espacio público, donde abundaban la basura y los escombros, así como el embellecimiento de la zona para establecer un entorno más seguro y apropiado para el esparcimiento.

El espacio se encuentra ubicado en la calle María Viuda de la Cruz.

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En la intervención se realizó la pintura de murales coloridos referentes a la historia del sector y la instalación de bancos para ser utilizados por los comunitarios del lugar.

Durante la inauguración de la obra, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, destacó que la entrega del parque lineal Villa Consuelo se convierte en un ejemplo tangible de cómo las instituciones públicas trabajan de forma coordinada para el bienestar de las comunidades.

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En ese sentido, Mejía subrayó también el trabajo incansable desarrollado por el regidor José Eddy Otaño, quien ha tenido importantes iniciativas en representación de comunidades aledañas.

De su lado, el director general de Propeep, Robert Polanco, indicó que la transformación que ha experimentado la calle María Viuda de la Cruz (antigua calle 13) reescribe la relación de la gente con su entorno.

Polanco comentó que el impacto de tener un mural de 1,600 metros cuadrados de "historia viva" cambia la perspectiva diaria de cada estudiante, comerciante y vecino que transita por Villa Consuelo.

Resalta la historia de la comunidad

El mural del nuevo parque lineal ocupa 1,600 metros cuadrados de arte, donde se destacan manifestaciones representativas de la vida cotidiana y la riqueza histórica de Villa Consuelo.

El lienzo artístico representado en las paredes resalta la vida cotidiana del sector Villa Consuelo: un colmado como espacio de encuentro, la tradición del carnaval, con imágenes de La Muerte en Yipe y Califé, así como destacadas figuras que estudiaron en el Centro Educativo Juan Pablo Duarte, como Freddy Beras Goico, Manolo Tavárez Justo, Hatuey de Camps y Dámaso Marte.

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También incluye una representación de los juegos que marcaron a pasadas generaciones, tales como vitilla, trúcamelo, la plaquita y brincar la cuerda.

¿Qué es un parque lineal?

Un parque lineal es un espacio público verde diseñado siguiendo una línea o eje longitudinal, normalmente aprovechando el recorrido de un río, una avenida, una antigua vía ferroviaria, un canal, una costa o algún corredor urbano.

La idea es que, en vez de ser un parque "compacto", como una plaza o un parque tradicional, se extienda a lo largo de una franja relativamente estrecha y larga.