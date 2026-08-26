Los trabajos de solución vial en el kilómetro 9 de la Autopista Duarte, iniciados hace cuatro años, entraron en su fase final, aunque todavía no se ha establecido una fecha para su inauguración.

Una fuente vinculada al proyecto explicó a Diario Libre que la obra se encuentra prácticamente terminada y que solo quedan algunos trabajos, entre ellos la instalación de los ascensores del puente peatonal, la señalización definitiva y la aprobación del flujo vehicular por parte del Intrant.

Actualmente, se desarrolla un plan piloto para canalizar el tránsito mediante señalizaciones provisionales, mientras las autoridades monitorean el comportamiento de la circulación antes de establecer el esquema definitivo.

Para esos fines el vicepresidente de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) y director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram), Jhael Isa Tavárez, y el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Manuel Méndez, realizaron el pasado lunes un recorrido técnico por la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/25082026-obras-en-en-km9-aut-duarte-luduis-tapia4-e09e0092.jpg La Autopista Duarte fue ampliada en ese tramo a 14 carriles. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/25082026-trabajo-km9-autopista-duarte-16-f3891c83.jpg La plazoleta en la parte sur esta totalmente lista. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/25082026-obras-en-en-km9-aut-duarte-luduis-tapia1-dd6c15cd.jpg Las obras buscan solucionar un gram conflicto vial. (DIARIO LIBRE7LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/25082026-obras-en-en-km9-aut-duarte-luduis-tapia7-d98a0c9e.jpg Las autoridades no informan cuándo será inaugurado el proyecto. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/25082026-trabajo-km9-autopista-duarte-17-040b9892.jpg El lugar está debidamente señalizado. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/25082026-trabajo-km9-autopista-duarte-15-fd6a88ed.jpg Kilómetro 9 de la autopista Duarte. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

La jornada tuvo como propósito avanzar en el reordenamiento del transporte público y la integración de las rutas alimentadoras al sistema integrado de transporte. Por ese lugar transitan diariamente alrededor de 120,000 vehículos.

Los trabajos finales incluyen el entorno peatonal, que anteriormente presentaba acumulación de basura, y que se realizan trabajos de pintura y terminación de murales y otras áreas.

"Ya se está instalando el ascensor", señaló la fuente, al explicar que la solución vial contará con ascensores a ambos lados del puente peatonal.

El proyecto, iniciado en febrero de 2022 con un presupuesto inicial de 900 millones de pesos, ha requerido varias intervenciones para reorganizar la circulación vehicular y peatonal en uno de los puntos de mayor congestión de la autopista Duarte. Se ha trabajado afectando lo menos posible el flujo vehicular.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/25082026-obras-en-en-km9-aut-duarte-luduis-tapia7-071caf29.jpg Los trabajos en el kilómetro 9 se suman a los de la 27 de Febrero con Luperón para mejorar la circulación vial en la ciudad. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/25082026-obras-en-en-km9-aut-duarte-luduis-tapia12-eb334cd6.jpg Se espera que la intervención permita una mayor fluidez del tránsito en la zona. (DIARIO LIBRE/LUDIIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/25082026-trabajo-km9-autopista-duarte-5-02b714e9.jpg Terminal de autobuses del kilómetro 9. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/25082026-trabajo-km9-autopista-duarte-4-bb9c8b13.jpg Antonio Marte, senador y presidente de Conatra . (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/25082026-trabajo-km9-autopista-duarte-2-8e0c05af.jpg Todavía se trabaja en la parte norte de la avenida Kennedy. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/25082026-obras-en-en-km9-aut-duarte-luduis-tapia9-501f8cf1.jpg El peatonal del kilómetro 9 es el más moderno del país. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/25082026-trabajo-km9-autopista-duarte-19-cc4696c4.jpg Uno de los proyectos en construcción es la instalación de dos ascensores en ambos extremos del peatonal. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Antonio Marte ve retraso

El senador y presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, consideró que la obra ha avanzado, aunque entiende que algunos trabajos se han retrasado.

Marte afirmó que los transportistas han facilitado el desarrollo del proyecto y señaló que, una vez entre en funcionamiento la infraestructura y se complete la integración con el sistema de transporte masivo, algunas instalaciones utilizadas actualmente por los operadores tendrán un carácter provisional.

Sin embargo, la habilitación de la nueva infraestructura y la terminación de los trabajos hace pensar lo contrario.

El dirigente también planteó que originalmente se contemplaba construir una terminal de transporte en el kilómetro 22, vinculada con el teleférico y corredores de autobuses, pero esa propuesta no se concretó.

Sobre la conclusión de los trabajos, Marte estimó que podrían quedar listos en las próximas semanas, una vez sean instalados los ascensores y se completen los detalles pendientes. "Estoy conforme porque el país está conforme, porque hay más viabilidad para el pasajero y para el transeúnte", afirmó.

A pesar de los avances, las autoridades aún no han anunciado oficialmente la fecha de inauguración de la solución vial.