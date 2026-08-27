Producción de Haina-Manoguayabo se desploma: más de 100 sectores de la capital recibirán menos agua

Envejeciente almacena agua en un tanque ante la falta de suministro. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La caída de la producción del acueducto Haina-Manoguayabo a solo 21 millones de galones diarios no representa únicamente un problema técnico para la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd). Es una amenaza directa al abastecimiento de agua de más de 100 sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste.

El sistema fue diseñado para producir alrededor de 91 millones de galones diarios. Con los niveles reportados actualmente por la Caasd, estaría operando a poco más del 23 % de esa capacidad.

La dimensión del problema se entiende mejor al mirar hacia dónde va esa agua.

En mayo pasado, la propia Caasd informó que Haina-Manoguayabo abastece a más de 100 sectores de la Circunscripción 1 del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste y representa aproximadamente el 33 % del agua que se sirve en esas dos demarcaciones.

Una ficha técnica oficial del proyecto de mejoramiento del acueducto identifica, además, a 817,948 habitantes como población beneficiada por el sistema.

Es decir, la crisis de Haina-Manoguayabo tiene capacidad para afectar el servicio cotidiano de cientos de miles de personas.

La Caasd no ha publicado junto con la alerta actual un inventario completo de los más de 100 sectores conectados al sistema.

Sin embargo, las interrupciones y averías de Haina-Manoguayabo registradas durante el último año permiten identificar buena parte de las zonas que dependen directamente de sus redes.

Solo en mayo pasado, una avería en uno de sus módulos provocó limitaciones en al menos 30 sectores del Distrito Nacional.

Entre los señalados estuvieron Los Kilómetros, 30 de Mayo, El Cacique, Mar Azul, Invi, urbanización Aesa, Costa Caribe, Pradera Verde, residencial José Contreras, Atala, Honduras, residencial Sandra, El Portal, Bella Vista, Los Restauradores, Jardines del Sur, Gacela, Afimar, El Quisqueya, El Millón, Gazcue, Zona Colonial, Villa Francisca y Ciudad Nueva.

Otra avería ocurrida en 2025 mostró la dependencia de sectores como Ensanche Altagracia, El Café de Herrera, Residencial Santo Domingo, Residencial Popular y El Palmar, en Santo Domingo Oeste, además de Don Bosco, San Carlos, Zona Universitaria, La Julia y Mata Hambre, entre otras zonas del Distrito Nacional.

¿Qué significa bajar de 91 millones a 21 millones?

Significa que existe mucho menos líquido disponible para distribuir dentro de la misma red. Cuando disminuye la cantidad de agua que entra al sistema, uno de los primeros efectos es la pérdida de presión.

La propia Caasd ha explicado anteriormente que una reducción de producción en Haina-Manoguayabo provoca "menos caudal y menos presión" en las redes y que las deficiencias suelen sentirse con mayor fuerza en las zonas más altas.

En términos cotidianos, eso puede traducirse en agua llegando durante menos horas, menor presión en las tuberías, ampliación de los intervalos entre tandas de servicio y sectores donde el líquido no logra alcanzar viviendas ubicadas en puntos elevados.

También aumenta la dependencia de cisternas domésticas, tinacos, bombas y camiones distribuidores.

Un hogar que normalmente recibe agua durante determinadas horas puede encontrar que la presión ya no es suficiente para llenar su almacenamiento antes de que termine el turno de abastecimiento.

Y quienes no cuentan con cisterna o capacidad para almacenar agua quedan en una posición todavía más vulnerable.

Un sistema demasiado importante para fallar

La Caasd lo define como la principal fuente de abastecimiento de Santo Domingo Oeste y una infraestructura fundamental para el Distrito Nacional.

Está compuesto por dos plantas potabilizadoras, cada una con cuatro módulos, diseñadas en conjunto para tratar cuatro metros cúbicos de agua por segundo, equivalentes a unos 90 millones de galones diarios.

El problema es que el sistema ya estaba debilitado antes de que llegara la actual reducción del río Haina.

En marzo, la Caasd reconoció que producía alrededor de 45.6 millones de galones diarios, apenas la mitad de su capacidad, debido al deterioro de equipos que durante años no recibieron el mantenimiento requerido.

La institución inició entonces una rehabilitación destinada a llevarlo nuevamente hasta 91.2 millones de galones diarios antes de terminar 2026.

En mayo llegaron nuevos equipos para sustituir componentes del sistema.

La ficha técnica del proyecto contempla la sustitución de 30 equipos de bombeo y la instalación de dispositivos para monitoreo y operación remota, con una inversión estimada en 1,581.8 millones.

Aunque los equipos sean rehabilitados, Haina-Manoguayabo necesita que exista suficiente agua en el río para captarla, potabilizarla y enviarla a Santo Domingo.

El río también está fallando

La Caasd atribuye la caída reciente a la reducción de las lluvias desde mayo y al descenso del caudal del río Haina.

Así se produce una combinación especialmente complicada: una infraestructura que todavía atraviesa un proceso de rehabilitación y una fuente natural que entrega menos agua.

El sistema, que en marzo producía aproximadamente 45.6 millones de galones diarios, habría descendido ahora a 21 millones.

Eso supone perder otros 24 millones de galones diarios en pocos meses.

Valdesia sirve ahora como respaldo La Caasd intenta compensar la situación mediante trasvases desde el acueducto Valdesia-Santo Domingo. Parte de esa agua está siendo redirigida hacia zonas afectadas para disminuir el impacto de la reducción de Haina-Manoguayabo y otros sistemas golpeados por la falta de lluvias. Valdesia presenta una ventaja: dispone del agua almacenada en el complejo de presas del río Nizao, por lo que tiene mayor capacidad para enfrentar períodos temporalmente secos. Pero trasladar agua de un sistema hacia otro implica administrar una cantidad limitada entre distintas zonas del Gran Santo Domingo. La Caasd también informó que adquirió 40 camiones cisterna, de los cuales 16 ya están disponibles, además de mantener 76 unidades contratadas al sector privado.