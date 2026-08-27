Basura, caos y aceras ocupadas afectan el orden urbano en Dajabón
Advierten que la acumulación de desperdicios puede convertirse en un problema sanitario
Caminar por algunos sectores de Dajabón se ha convertido en una carrera entre bolsas de basura, vertederos improvisados, moscas y aceras prácticamente intransitables. Residentes denuncian que el deterioro del ornato y la ocupación de los espacios públicos están convirtiendo distintos puntos en zonas cada vez más desorganizadas.
En varios barrios, los cúmulos de desperdicios permanecen por períodos prolongados, generando malos olores y una constante presencia de insectos. A esta situación se suma la ocupación de aceras por vendedores ambulantes y puestos improvisados, obligando en ocasiones a niños, envejecientes y demás peatones a desplazarse directamente por las calles, entre motocicletas y vehículos.
El problema no se limita a la movilidad. Comunitarios sostienen que alrededor de algunos puntos de venta comienzan a acumularse fundas, cartones, envases plásticos y desperdicios, dando paso a pequeños vertederos que deterioran todavía más la imagen de la ciudad.
José Martínez, residente del barrio Las Flores, asegura que la situación mantiene en desasosiego a numerosas familias de esa comunidad.
Martínez se quejó del cúmulo constante de basura y de la proliferación de moscas, por lo que reclamó una intervención más efectiva de las autoridades municipales para recuperar la limpieza y tranquilidad del sector.
Cuestionan accionar de Riverón
Las críticas también alcanzan al alcalde Santiago Riverón, a quien algunos ciudadanos cuestionan por dedicar parte de su atención pública a temas vinculados con migración y seguridad, mientras según los denunciantes problemas propios de la administración municipal, como la recogida de basura, el ordenamiento de las aceras y el ornato, continúan sin una solución definitiva.
Para los residentes, la preocupación va más allá de la imagen de Dajabón. Advierten que la acumulación de desperdicios puede convertirse en un problema sanitario y que la ocupación de las aceras representa un riesgo para quienes diariamente deben caminar por las vías públicas.
Mientras tanto, en distintos puntos del municipio la escena se repite: basura acumulada, espacios públicos ocupados y ciudadanos reclamando que las autoridades municipales vuelvan su mirada hacia una ciudad que, aseguran, necesita con urgencia recuperar el orden, la limpieza y la dignidad de sus calles.