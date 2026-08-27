Basura, caos y aceras ocupadas afectan el orden urbano en Dajabón

Cúmulo de basura en una acera en Dajabón dificultan el paso de peatones. ( DIARIO LIBRE/ JAVIER GENAO )

Caminar por algunos sectores de Dajabón se ha convertido en una carrera entre bolsas de basura, vertederos improvisados, moscas y aceras prácticamente intransitables. Residentes denuncian que el deterioro del ornato y la ocupación de los espacios públicos están convirtiendo distintos puntos en zonas cada vez más desorganizadas.

En varios barrios, los cúmulos de desperdicios permanecen por períodos prolongados, generando malos olores y una constante presencia de insectos. A esta situación se suma la ocupación de aceras por vendedores ambulantes y puestos improvisados, obligando en ocasiones a niños, envejecientes y demás peatones a desplazarse directamente por las calles, entre motocicletas y vehículos.

El problema no se limita a la movilidad. Comunitarios sostienen que alrededor de algunos puntos de venta comienzan a acumularse fundas, cartones, envases plásticos y desperdicios, dando paso a pequeños vertederos que deterioran todavía más la imagen de la ciudad.

José Martínez, residente del barrio Las Flores, asegura que la situación mantiene en desasosiego a numerosas familias de esa comunidad.

Martínez se quejó del cúmulo constante de basura y de la proliferación de moscas, por lo que reclamó una intervención más efectiva de las autoridades municipales para recuperar la limpieza y tranquilidad del sector.

Cuestionan accionar de Riverón

Las críticas también alcanzan al alcalde Santiago Riverón, a quien algunos ciudadanos cuestionan por dedicar parte de su atención pública a temas vinculados con migración y seguridad, mientras según los denunciantes problemas propios de la administración municipal, como la recogida de basura, el ordenamiento de las aceras y el ornato, continúan sin una solución definitiva.

Para los residentes, la preocupación va más allá de la imagen de Dajabón. Advierten que la acumulación de desperdicios puede convertirse en un problema sanitario y que la ocupación de las aceras representa un riesgo para quienes diariamente deben caminar por las vías públicas.

Mientras tanto, en distintos puntos del municipio la escena se repite: basura acumulada, espacios públicos ocupados y ciudadanos reclamando que las autoridades municipales vuelvan su mirada hacia una ciudad que, aseguran, necesita con urgencia recuperar el orden, la limpieza y la dignidad de sus calles.