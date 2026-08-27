Choferes de autobuses de transporte de personal de la Zona Franca de San Isidro ponen en peligro la vida de conductores y peatones al realizar maniobras riesgosas para atravesar la autopista, en violación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Para recoger y dejar empleados, los choferes suben los autobuses sobre la isleta central, destruyen la vegetación y provocan largos tapones. En ocasiones, cruzan en fila y de manera continua entre 10 y 15 autobuses, lo que impide el paso de los demás vehículos.

A pesar de que esta práctica se mantiene desde hace tiempo, ninguna autoridad ha puesto orden. Residentes, como Emilio Luciano, aseguran sentirse impotentes cuando salen de sus casas o regresan y deben detenerse obligatoriamente ante la barrera que forman los autobuses.

De acuerdo con Eridania Montás, estas maniobras son peligrosas porque los autobuses atraviesan espacios que no están habilitados para ese tipo de circulación, lo que pone en riesgo a peatones, conductores y a los propios pasajeros.

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"Estos es un desorden. Ellos (los choferes) se atraviesan en la avenida y no dejan cruzar a nadie. Yo he durado hasta 15 minutos esperando cruzar y se forma un tampón del demonio, eso es un abuso", dijo.

Falta de autoridad

Los denunciantes advierten que estas maniobras, lejos de aliviar el congestionamiento, contribuyen al desorden y generan mayores dificultades para la circulación del tránsito en una de las principales vías de Santo Domingo Este.

También llaman a las autoridades competentes a intervenir en la zona y establecer medidas para organizar la entrada y salida de los empleados de la Zona Franca de San Isidro, reducir los tapones y garantizar la seguridad de quienes utilizan diariamente la autopista.