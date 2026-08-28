La mañana de este viernes se pudo observar cómo personal del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizaba labores de intervención y limpieza en la cañada de Arroyo Manzano, en Arroyo Hondo.

Esto se da luego de una denuncia que se hizo viral a través de las redes sociales y de un reportaje realizado por Diario Libre el pasado 25 de agosto.

Un equipo de Diario Libre realizó un recorrido por el lugar, ubicado en la calle Ercilia Pepín justo al lado de la entrada del residencial Costa Brava, y se pudo documentar los equipos de hombres y mujeres de las tres instituciones mencionadas sacando fundas llenas de basura.

Según comentó una de las trabajadoras que no se quiso identificar, hasta ese momento se habían retirado más de 380 fundas de basura del lugar.

Miles de libras de desechos recolectados

Según explicó el director de Medio Ambiente en el Distrito Nacional, Joel Feliz, solo durante el primer día del operativo, que fue ayer, se han recogido 2,400 libras de desechos, principalmente plástico y vasos foam.

Feliz comentó que luego de haber recibido la denuncia se desplegó cuatro brigadas del Ministerio para poder recoger la gran cantidad de basura que había acumulada en el lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/28082026-canada-dare-collado19-fbee1f54.jpg Personal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales recogiendo los desechos (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/28082026-canada-dare-collado16-a6557d75.jpg Fundas de basura sacada de la cañada (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/28082026-canada-dare-collado1-8db4bd62.jpg (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/28082026-canada-dare-collado5-276025a2.jpg (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Según su parecer esta situación se debe a la falta de conciencia ciudadana, y exhortó a las personas a esperar que el camión de la basura pase cerca de su localidad y a no tirar la basura en los ríos, cañadas, o en las calles.

"Nosotros les solicitamos tanto a Los Girasoles como a los demás sectores cercanos a esta cañada a que traten de esperar que el camión de la basura pase, que cumpla con lo que es la ruta y frecuencia, para evitar este tipo de situaciones", expresó

Los desechos que son arrojados en esa cañada causan mucho daño en el margen del río Isabela y, al mismo tiempo, están matando al ecosistema marino de ese río que culmina y se unifica con el río Ozama.

¿Qué piensan hacer las autoridades para combatir la falta de conciencia?

Cuando se le preguntó al representante de Medio Ambiente sobre que acciones concretas piensan llevar a cabo las autoridades para combatir esa falta de conciencia ciudadana que él mencionó, explicó que se ha iniciado un proyecto de concienciación ciudadana.

"Hemos iniciado un proyecto con los comunitarios de el Distrito Nacional, con lo que son las concienciaciones de manera publicitaria, pero al mismo tiempo conectados con las juntas de vecinos de la demarcación", aseguró.

Según comentó este plan consiste en exhortar a la ciudadanía que deje de utilizar los vasos de foam, porque eso está causando grandes daños y porque ese material no es reciclable.

La noticia se virilizó en redes

El basurero que había en la cañada cobró notoriedad luego de que el pasado miércoles 19 de agosto un usuario en Instagram de nombre @diego.jaar compartiera la situación llamando la atención de las autoridades.

Video donde el joven hace la denuncia

En el post llama específicamente al Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y el Ministerio de Medio Ambiente, para que fueran a recoger esa basura y limpien la cañada.

"Aquí vengo como ciudadano para reportar esta asquerosidad. Esto es una locura, de hecho, hay tanta basura que parece que hay una base sólida y no que pasa agua. Hacemos un llamado a las autoridades pertinentes para que limpien esto", explicó el joven en el video.

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