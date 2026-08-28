La sequía que afecta al Gran Santo Domingo, producto del fenómeno El Niño, continúa dejando señales visibles en las fuentes de abastecimiento de agua. Una de las más afectadas es el río Haina.

Ante la escasa ocurrencia de precipitaciones en la capital, en la zona donde se encuentra la toma Haina-Manoguayabo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) ya se observa una reducción considerable del caudal.

Así lo pudo constatar un equipo de Diario Libre durante un recorrido por el río Haina, en el que observó que, en algunos puntos del cauce, comienzan a quedar expuestas piedras que habitualmente permanecen cubiertas por el agua y que la corriente se mueve con poca fuerza.

Este panorama refleja los efectos de la falta de lluvias y la disminución del caudal del río como consecuencia del impacto del fenómeno El Niño, que en la región se caracteriza por reducir notablemente las precipitaciones, incluso durante la temporada ciclónica, cuando suelen producirse eventos climáticos que provocan fuertes aguaceros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/whatsapp-image-2026-08-28-at-124613-pm-4e346b84.jpeg Algunas áreas del río Haina se quedan sin agua debido a la falta de lluvias. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Un nivel muy bajo

La situación es tan delicada que el agua no logra cruzar el dique o barrera ubicado en el área de la toma. El bajo nivel del río impide que el flujo alcance la parte superior de esta estructura, una situación que evidencia la disminución del caudal que enfrenta esta fuente de abastecimiento.

La falta de lluvias también ha incidido en la proliferación de microalgas, lo que ha provocado que el agua tome una tonalidad verdosa.

La Caasd informó que el sistema Haina-Manoguayabo, que debe producir 91 millones de galones al día, apenas generaba 21 millones el domingo. La situación se extiende al acueducto Isabela, que debe producir 9 millones de galones y solo generaba 3 millones.

De igual forma, la ausencia de lluvias afecta drásticamente a los acueductos Isa-Mana y Duey, cuya producción se ha reducido en más de un 60 %.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/whatsapp-image-2026-08-28-at-124618-pm-e4067f96.jpeg El bajo caudal del río Haina impide que el agua sobrepase el dique ubicado en la zona de la toma del sistema Haina-Manoguayabo. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

La institución informó que, debido a la reducción de los caudales de los ríos Haina, La Isabela, Nizao, Isa, Mana y Duey, la producción de agua potable en los sistemas que abastecen a Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pantoja, Pedro Brand y parte del Distrito Nacional ha disminuido hasta un 68 % en los últimos días.

La situación ha afectado sectores ubicados en Los Alcarrizos, Pedro Brand, Los Peralejos, Pantoja y Los Girasoles, así como los residenciales situados a lo largo de la avenida República de Colombia, entre ellos Puerta de Hierro, Cuesta Hermosa 1, 2 y 3 e Isabel Villas.

En el Distrito Nacional, también han resultado afectados los sectores ubicados al sur de la avenida John F. Kennedy.

Otras demarcaciones que enfrentan dificultades para recibir el servicio son Los Kilómetros, El Cacique, El Portal, 30 de Mayo, Atala, Zona Universitaria y Gazcue.